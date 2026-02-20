Що думають українці про мирну угоду з РФ: озвучено вкрай несподіваний варіант

Соціологи оцінили, який формат мирної домовленості міг би отримати підтримку громадян у разі винесення питання на загальнонаціональний референдум уже найближчим часом. Про можливі настрої суспільства розповів генеральний директор КМІС Володимир Паніотто в коментарі ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

На його думку, значна частина українців погодилася б на варіант угоди, що передбачає припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Водночас принциповою умовою залишаються чіткі та дієві гарантії безпеки для держави. Без них, підкреслює експерт, підтримка такого рішення була б малоймовірною. Навіть серед тих приблизно 40% громадян, які допускають можливість територіального компромісу задля завершення війни, домінує очікування, що Росія не відновить агресію в майбутньому.

Під час опитувань дослідники уточнювали, що саме люди вкладають у поняття "гарантії". Близько чверті респондентів говорять про необхідність юридично зобов’язуючих міжнародних механізмів реагування у випадку нового нападу — не декларативних заяв окремих політиків, а офіційних рішень держав. Ще приблизно 20% опитаних підтримують ідею присутності іноземних військових контингентів на території України. Схожа частка виступає за забезпечення країни повним пакетом сучасного озброєння, яке унеможливить повторення масштабного вторгнення.

Паніотто також наголошує, що якщо питання мирної угоди виноситиметься на референдум, суспільству доведеться детально пояснювати наслідки складних територіальних рішень. Для багатьох громадян важливо бачити не лише втрати, а й стратегічні переваги — реальні безпекові механізми, довгострокову стабільність та, зокрема, перспективу прискореної інтеграції до Європейського Союзу. Саме поєднання безпеки, міжнародної підтримки та чіткої європейської перспективи може стати визначальним чинником у формуванні громадської позиції.

