Что думают украинцы о мирном соглашении с РФ: озвучен крайне неожиданный вариант

Социологи оценили, какой формат мирной договоренности мог бы получить поддержку граждан в случае вынесения вопроса на общенациональный референдум в ближайшее время. О возможных настроениях общества рассказал генеральный директор КМИС Владимир Паниотто в комментарии СМИ.

По его мнению, значительная часть украинцев согласилась бы на вариант соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. В то же время, принципиальным условием остаются четкие и действенные гарантии безопасности для государства. Без них, подчеркивает эксперт, поддержка такого решения была бы маловероятной. Даже среди примерно 40% граждан, которые допускают возможность территориального компромисса для завершения войны, доминирует ожидание, что Россия не возобновит агрессию в будущем.

В ходе опросов исследователи уточняли, что именно люди вкладывают в понятие "гарантии". Около четверти респондентов говорят о необходимости юридически обязывающих международных механизмов реагирования в случае нового нападения не декларативных заявлений отдельных политиков, а официальных решений государств. Еще около 20% опрошенных поддерживают идею присутствия иностранных военных контингентов на территории Украины. Подобная доля выступает за обеспечение страны полным пакетом современного вооружения, которое исключит возможность повторения масштабного вторжения.

Паниотто также отмечает, что если вопрос мирного соглашения будет выноситься на референдум, обществу придется подробно объяснять последствия сложных территориальных решений. Для многих граждан важно видеть не только потери, но и стратегические преимущества — реальные механизмы безопасности, долгосрочную стабильность и, в частности, перспективу ускоренной интеграции в Европейский Союз. Именно сочетание безопасности, международной поддержки и европейской перспективы может стать определяющим фактором в формировании общественной позиции.

