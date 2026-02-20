В текущих переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией появился интересный консенсус: обе стороны стремятся избежать впечатления, что они блокируют мирный процесс, чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal. Последний раунд переговоров в Женеве, организованный с участием американских посредников, не принес конкретных результатов и, как и предыдущие встречи в этом году, больше напоминал политический театр, чем реальную дипломатическую работу.

Фото: из открытых источников

По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, три ключевые встречи — две в Абу-Даби и одна в Женеве — преследовали цель демонстративно показать Вашингтону, что Украина не является препятствием на пути к мирному урегулированию. Однако подлинный прогресс остался отсутствующим, а переговоры превратились в символический жест для внешней аудитории.

Ситуация усугубляется из-за непредсказуемости Трампа, который может в любой момент повлиять на динамику переговоров. И Украина, и Россия заинтересованы в сохранении поддержки США: Киев получает разведывательные данные и военную помощь, тогда как Москва надеется на влияние из-за американской политики, чтобы давить на украинскую сторону. Параллельно усиление санкций Запада подрывает экономику России, особенно доходы от нефти, что делает стратегическое взаимодействие с США еще более важным для Кремля.

Политолог и бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов отмечает, что президент Владимир Путин не может допустить конфликта с Трампом, поскольку экономика России находится в стагнации, а новые санкции чреваты дальнейшими трудностями. Поэтому Москва демонстрирует готовность к переговорам и стремится выглядеть открытой для мирного урегулирования, в то же время защищая свои стратегические интересы.

