“Зеленський говорить те, що від нього хочуть почути”: про що насправді мовчить президент України

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Кречмаровская Наталия
Президент України в інтерв’ю американському телеканалу розповів, що питання Криму поки не обговорюється, а тим часом Роберт (Мадяр) Бровді пояснив, що Кримський міст не атакують, щоб люди могли виїхати.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Економічний та політичний експерт Тарас Загородній пояснив, чому Зеленський так обтічно відповів на питання про Крим. За його словами, коли планують воєнну операцію, то звісно ж все тримають у таємниці. Також він зауважив, що та операція, яку Україна проводить в Криму, — один з кроків до деокупації.
За словами Загороднього, головною ознакою того, що розпочалась “хороша стадія”, буде поява над Кримом авіації. Експерт пояснив, що уже зараз в Криму дуже складна ситуація — до 7 днів немає світла, проблеми з поставками, значне підвищення цін на продукти. Під час стратегічної операції планують зробити півострів дуже затратним для утримання.
Загородній зазначив, що варто дивитися на дії.
Експерт зазначив, що публічно президент теж за мир, тому що це хочуть чути німці, американці, адже вони хочуть збереження Росії. Україна, за його словами, про це також, так би мовити, говорить.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський змінив риторику про Крим.