“Зеленський говорить те, що від нього хочуть почути”: про що насправді мовчить президент України

Президент України в інтерв’ю американському телеканалу розповів, що питання Криму поки не обговорюється, а тим часом Роберт (Мадяр) Бровді пояснив, що Кримський міст не атакують, щоб люди могли виїхати.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Економічний та політичний експерт Тарас Загородній пояснив, чому Зеленський так обтічно відповів на питання про Крим. За його словами, коли планують воєнну операцію, то звісно ж все тримають у таємниці. Також він зауважив, що та операція, яку Україна проводить в Криму, — один з кроків до деокупації.

"Йде військова стратегічна операція з деокупації всієї території України. Президент говорить те, що від нього хочуть почути. І що він відкрито розповідатиме, що "я вчора підписав оперативний план зі звільнення Криму"? Коли хочуть щось зробити, то про це ніколи не говорять", — зазначив експерт.

За словами Загороднього, головною ознакою того, що розпочалась “хороша стадія”, буде поява над Кримом авіації. Експерт пояснив, що уже зараз в Криму дуже складна ситуація — до 7 днів немає світла, проблеми з поставками, значне підвищення цін на продукти. Під час стратегічної операції планують зробити півострів дуже затратним для утримання.

Загородній зазначив, що варто дивитися на дії.

"Я вважаю, йде стратегічна операція зі звільнення, встановлення контролю над усіма тимчасово окупованими територіями та сіянню хаосу на території Росії. Якщо цієї осені ми досягнемо того, що там почнеться хаос, то їм взагалі буде ні до Криму, ні до тимчасово окупованої території, взагалі ні до чого", — пояснив Загородній.

Експерт зазначив, що публічно президент теж за мир, тому що це хочуть чути німці, американці, адже вони хочуть збереження Росії. Україна, за його словами, про це також, так би мовити, говорить.

"Україна займається боротьбою за мир таким чином, щоб зламати шию Росії в кількох місцях. Звичайно, він вам казатиме, що ми взагалі нічого не плануємо”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський змінив риторику про Крим.



