"Зеленский говорит то, что от него хотят услышать": о чем на самом деле молчит президент Украины

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины в интервью американскому телеканалу рассказал, что вопрос Крыма пока не обсуждается, а между тем Роберт (Мадяр) Бровди объяснил, что Крымский мост не атакуют, чтобы люди могли уехать.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Экономический и политический эксперт Тарас Загородний объяснил, почему Зеленский так обтекаемо ответил на вопрос о Крыме. По его словам, когда планируют военную операцию, то, конечно, все держат в тайне. Также он отметил, что операция, которую Украина проводит в Крыму, — один из шагов к деоккупации.
По словам Загороднего, главным признаком того, что началась "хорошая стадия", будет появление над Крымом авиации. Эксперт объяснил, что уже сейчас в Крыму очень сложная ситуация – до 7 дней нет света, проблемы с поставками, значительное повышение цен на продукты. Во время стратегической операции планируют сделать остров очень затратным для удержания.
Загородний отметил, что следует смотреть на действия.
Эксперт отметил, что публично президент тоже за мир, потому что это хотят слышать немцы, американцы, ведь они хотят сохранения России. Украина, по его словам, об этом тоже, так сказать, говорит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский сменил риторику о Крыме.