"Зеленский говорит то, что от него хотят услышать": о чем на самом деле молчит президент Украины

Президент Украины в интервью американскому телеканалу рассказал, что вопрос Крыма пока не обсуждается, а между тем Роберт (Мадяр) Бровди объяснил, что Крымский мост не атакуют, чтобы люди могли уехать.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний объяснил, почему Зеленский так обтекаемо ответил на вопрос о Крыме. По его словам, когда планируют военную операцию, то, конечно, все держат в тайне. Также он отметил, что операция, которую Украина проводит в Крыму, — один из шагов к деоккупации.

"Идет военная стратегическая операция по деоккупации всей территории Украины. Президент говорит то, что от него хотят услышать. И что он будет открыто рассказывать, что "я вчера подписал оперативный план по освобождению Крыма"? Когда хотят что-то сделать, то об этом никогда не говорят", — отметил эксперт.

По словам Загороднего, главным признаком того, что началась "хорошая стадия", будет появление над Крымом авиации. Эксперт объяснил, что уже сейчас в Крыму очень сложная ситуация – до 7 дней нет света, проблемы с поставками, значительное повышение цен на продукты. Во время стратегической операции планируют сделать остров очень затратным для удержания.

Загородний отметил, что следует смотреть на действия.

"Я считаю, идет стратегическая операция по освобождению, установлению контроля над всеми временно оккупированными территориями и сеянию хаоса на территории России. Если этой осенью мы достигнем того, что там начнется хаос, то им вообще будет ни до Крыма, ни до временно оккупированной территории, вообще ни до чего", — пояснил Загородний.

Эксперт отметил, что публично президент тоже за мир, потому что это хотят слышать немцы, американцы, ведь они хотят сохранения России. Украина, по его словам, об этом тоже, так сказать, говорит.

"Украина занимается борьбой за мир таким образом, чтобы сломать шею России в нескольких местах. Конечно, он будет вам говорить, что мы вообще ничего не планируем", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский сменил риторику о Крыме.



