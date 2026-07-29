Повернення Криму не обговорюють: в Раді пояснили зміну риторики Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News зазначив, що Крим поки не є предметом переговорів. Наголосив на важливості збереження людей. У Раді припустили, що від України вимагатимуть певним поступок.

Крим. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход пояснила, про що йдеться.

“Скажу, що я думаю: у разі лояльності до нашої влади та у разі дипломатичних та особистих персональних відносин, у тому числі зі США та іншими країнами, кордони дев'яносто першого року з нашого боку вимагатися та категорично не обговорюватимуться. Саме тому настільки змінилася риторика. Так, ми чудово розуміємо, що в будь-якому разі ми прийдемо до якихось поступок і нас поставлять якісь рамки щодо Криму загалом і в цілому”, — зазначила вона.

Щодо ситуації в Криму, за її словами, вона не є катастрофічною. Так, значна частина півострова без світла тривалий проміжок часу, пальне є, але дуже дороге і в обмеженій кількості, є проблеми з доставкою продуктів, однак, зазначила, катастрофи немає, зауважила вона.

Щодо повернення Криму, то, за словами народної депутатки, потрібне проведення наземної операції. Скороход зазначила, що на сьогодні ЗСУ не володіють достатнім людським ресурсом у тому, щоб її провести.

“Тому про наземну операцію не те, що говорити рано, про неї у сьогоднішніх реаліях говорити неможливо”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яким буде найкращий фінал для Криму за версією нардепів. Народний депутат України Юрій Камельчук зазначив, що доля Криму загалом буде нормальною.



