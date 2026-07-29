Возвращение Крыма не обсуждают: в Раде объяснили смену риторики Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News отметил, что Крым пока не является предметом переговоров. Указал на важность сохранения людей. В Раде предположили, что от Украины потребуют определенных уступок.
Крым. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход объяснила, о чем идет речь.
Относительно ситуации в Крыму, по ее словам, она не катастрофическая. Да, значительная часть полуострова без света длительный промежуток времени, горючее есть, но очень дорогостоящее и в ограниченном количестве, есть проблемы с доставкой продуктов, однако, отметила, катастрофы нет, заметила она.
Что касается возвращения Крыма, то, по словам народного депутата, необходимо проведение наземной операции. Скороход отметила, что на сегодняшний день ВСУ не обладают достаточным человеческим ресурсом для того, чтобы ее провести.
Напомним: портал "Комментарии" писал, каким будет лучший финал для Крыма по версии нардепов. Народный депутат Украины Юрий Камельчук отметил, что судьба Крыма в целом будет нормальной.