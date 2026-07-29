Возвращение Крыма не обсуждают: в Раде объяснили смену риторики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News отметил, что Крым пока не является предметом переговоров. Указал на важность сохранения людей. В Раде предположили, что от Украины потребуют определенных уступок.

Крым. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход объяснила, о чем идет речь.

"Скажу, что я думаю: в случае лояльности к нашей власти и в случае дипломатических и личных персональных отношений, в том числе с США и другими странами, границы девяносто первого года с нашей стороны требоваться и категорически не будут обсуждаться. Именно поэтому настолько изменилась риторика. Да, мы прекрасно понимаем, что в любом случае мы придем к каким-то уступкам и нас поставят какие-то рамки по Крыму в общем и в целом”, — отметила она.

Относительно ситуации в Крыму, по ее словам, она не катастрофическая. Да, значительная часть полуострова без света длительный промежуток времени, горючее есть, но очень дорогостоящее и в ограниченном количестве, есть проблемы с доставкой продуктов, однако, отметила, катастрофы нет, заметила она.

Что касается возвращения Крыма, то, по словам народного депутата, необходимо проведение наземной операции. Скороход отметила, что на сегодняшний день ВСУ не обладают достаточным человеческим ресурсом для того, чтобы ее провести.

"Поэтому о наземной операции не то, что говорить рано, о ней в сегодняшних реалиях говорить невозможно", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, каким будет лучший финал для Крыма по версии нардепов. Народный депутат Украины Юрий Камельчук отметил, что судьба Крыма в целом будет нормальной.



