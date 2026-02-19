logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: на порядку денному буде лише одне питання
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: на порядку денному буде лише одне питання

Президент України заявив, що не дозволить Кремлю відвести переговори у минуле і зосередиться виключно на швидкому завершенні війни

19 лютого 2026, 07:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним має намір говорити виключно про практичні кроки для завершення війни, не відволікаючись на історичні дискусії чи емоції. Про це він розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: на порядку денному буде лише одне питання

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, він не витрачав би час на обговорення історичних аргументів, які часто використовує Кремль для виправдання вторгнення – зокрема, посилань на давню Русь, династії чи імперське минуле.

Володимир Зеленський наголосив, що такі теми не мають значення, коли йдеться про життя людей та майбутнє країни.

Президент зазначив, що його головна мета – домогтися реальних рішень, здатних якнайшвидше зупинити війну та мінімізувати втрати. У центрі потенційного діалогу, за його словами, мають бути питання безпеки та конкретні механізми завершення бойових дій.

При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає переговори як особисте протистояння. Він заявив, що не керується емоціями та не має особистих претензій, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії до України.

Глава держави підкреслив, що його підхід ґрунтується виключно на прагматизмі. За його словами, головне завдання – досягти результату, який дозволить зупинити війну швидко та ефективно, а не вести символічні чи ідеологічні суперечки.

Читайте також на порталі "Коментарі" – глава української держави Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, опублікованому на YouTube.

Президент наголосив на важливості того, що переговорний процес проходив саме в Європі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини