Зеленский готов к встрече с Путиным: на повестке дня будет только один вопрос

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным намерен говорить исключительно о практических шагах для завершения войны, не отвлекаясь на исторические дискуссии или эмоции. Об этом он рассказал в интервью Пирсу Моргану.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, он не стал бы тратить время на обсуждение исторических аргументов, которые часто использует Кремль для оправдания вторжения – в частности, ссылок на древнюю Русь, династии или имперское прошлое.

Владимир Зеленский подчеркнул, что такие темы не имеют значения, когда речь идет о жизнях людей и будущем страны.

Президент отметил, что его главная цель – добиться реальных решений, способных как можно быстрее остановить войну и минимизировать потери. В центре потенциального диалога, по его словам, должны быть вопросы безопасности и конкретные механизмы завершения боевых действий.

При этом Зеленский подчеркнул, что не рассматривает переговоры как личное противостояние. Он заявил, что не руководствуется эмоциями и не имеет личных претензий, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

Глава государства подчеркнул, что его подход основан исключительно на прагматизме. По его словам, главная задача – добиться результата, который позволит остановить войну быстро и эффективно, а не вести символические или идеологические споры.

