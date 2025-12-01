logo_ukra

Зеленський готовий до закінчення війни: що заявив після переговорів України та США
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський готовий до закінчення війни: що заявив після переговорів України та США

Що президент Володимир Зеленський заявив після обговорення результатів мирних переговорів

1 грудня 2025, 17:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів української та американської сторін щодо мирного плану. 

Зеленський готовий до закінчення війни: що заявив після переговорів України та США

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

За його словами, дуже добре обговорили ключові пріоритети із європейськими друзями. 

“Формат дійсно корисний — значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генеральний секретар НАТО”, — зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді. 

“Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи. Будемо й надалі координуватись. Дякую всім за підтримку!”, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін у 2026 році має намір продовжувати війну. Про це свідчить федеральний бюджет на 2026 рік, підписаний російським лідером. 

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що у бюджеті РФ на 2026 рік майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. Аналітики Центру зауважили, що це рекордний рівень видатків з часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани Кремля на найближчий рік не входять.

До того ж, щоб вивільнить гроші, Кремль урізає соціальні програми — їх частка у бюджеті падає до 25%, це мінімум за 20 років. Також у Кремлі погодили нові податки. що погіршить умови для бізнесу та простих громадян.



https://t.me/V_Zelenskiy_official/17083
