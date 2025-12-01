Зеленський готовий до закінчення війни: що заявив після переговорів України та США

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів української та американської сторін щодо мирного плану.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
За його словами, дуже добре обговорили ключові пріоритети із європейськими друзями.
Президент пояснив, що обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін у 2026 році має намір продовжувати війну. Про це свідчить федеральний бюджет на 2026 рік, підписаний російським лідером.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що у бюджеті РФ на 2026 рік майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. Аналітики Центру зауважили, що це рекордний рівень видатків з часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани Кремля на найближчий рік не входять.
До того ж, щоб вивільнить гроші, Кремль урізає соціальні програми — їх частка у бюджеті падає до 25%, це мінімум за 20 років. Також у Кремлі погодили нові податки. що погіршить умови для бізнесу та простих громадян.