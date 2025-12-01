Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров украинской и американской сторон по мирному плану.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
По его словам, очень хорошо обсудили ключевые приоритеты европейских друзей.
Президент объяснил, что обсудили содержание переговоров украинской делегации с американской стороной во Флориде.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году намерен продолжать войну. Об этом свидетельствует федеральный бюджет на 2026 год, подписанный российским лидером.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что в бюджете РФ на 2026 год почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок. Аналитики Центра отметили, что это рекордный уровень расходов со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы Кремля на ближайший год не входит.
К тому же, чтобы высвободить деньги, Кремль урезает социальные программы – их доля в бюджете падает до 25%, это минимум за 20 лет. Также в Кремле согласовали новые налоги. что ухудшит условия для бизнеса и простых граждан.