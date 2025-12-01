logo

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский готов к окончанию войны: что заявил после переговоров Украины и США
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский готов к окончанию войны: что заявил после переговоров Украины и США

Что президент Владимир Зеленский заявил после обсуждения результатов мирных переговоров

1 декабря 2025, 17:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров украинской и американской сторон по мирному плану.

Зеленский готов к окончанию войны: что заявил после переговоров Украины и США

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По его словам, очень хорошо обсудили ключевые приоритеты европейских друзей.

"Формат действительно полезен — значительная часть Европы вместе, и это очень помогает Европе защищать общие интересы. Украина, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Еврокомиссия, Евросовет, Генеральный секретарь НАТО", — отметил Зеленский.

Президент объяснил, что обсудили содержание переговоров украинской делегации с американской стороной во Флориде.

"Готовим встречи в Европе. Все равно воспринимаем, что войну надо заканчивать достойно. Важно, чтобы был прогресс в разработке гарантий безопасности и долгосрочной основы для нашей устойчивости — и Украины, и Европы. Будем и дальше координироваться. Спасибо всем за поддержку!", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году намерен продолжать войну. Об этом свидетельствует федеральный бюджет на 2026 год, подписанный российским лидером.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что в бюджете РФ на 2026 год почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок. Аналитики Центра отметили, что это рекордный уровень расходов со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы Кремля на ближайший год не входит.

К тому же, чтобы высвободить деньги, Кремль урезает социальные программы – их доля в бюджете падает до 25%, это минимум за 20 лет. Также в Кремле согласовали новые налоги. что ухудшит условия для бизнеса и простых граждан.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17083
