В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Нерідко робота представників ТЦК та СП з оповіщення обертається силовою мобілізацією. На проблему звернув увагу і президент України Володимир Зеленський та зазначив, що ситуацію потрібно виправляти. Однак кількість випадків застосування сили працівниками ТЦК на вулицях не зменшується.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що на Дніпропетровщині ТЦК “мобілізували” чоловіка до смерті. В Україні в рази зросла кількість скарг на дії ТЦК, наголосив політик.

“Зеленський фактично відкрив другий фронт — проти власних громадян. Найбільше “потужність” держави відчувається в бусику так званої незламності. Є проста математична закономірність: чим більше бусифікації, тим більше СЗЧ. Кількість виснажених, зламаних війною військових при цьому не зменшується ні на людину”, — зазначив народний депутат.

Політик нагадав, що 153 тисячі скарг на порушення прав людини — це не “окремі випадки” — це KPI системи, яку створив Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому Le Monde, заявив, що, за майже 4 роки повномасштабної війни, загинули 55 тисяч українських військових і ще багато зниклих безвісти.

Цю заяву президента України розкритикували у Верховній Раді. Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що ми всі бачимо скільки похованих військових на кладовищах у різних містах. Люди, за її словами, чудово знають, що держава дає статус зниклих безвісти тим, хто точно загинув. Нардепка зауважила, схоже, президент знову зловив той самий кураж "всєх бамбіть", остаточно втративши зв'язок із землею.



