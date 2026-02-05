logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Зеленський, здається, знову зловив той самий кураж "всєх бамбіть": у Раді "рознесли" заяву президента
commentss НОВИНИ Всі новини

“Зеленський, здається, знову зловив той самий кураж "всєх бамбіть": у Раді "рознесли" заяву президента

Народна депутатка Скороход прокоментувала слова Зеленського про кількість загиблих

5 лютого 2026, 20:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Питання — скільки українських воїнів загинуло у повномасштабній війні з Росією — постало в Україні давно. Президент України Володимир Зеленський  в інтерв'ю французькому Le Monde, заявив, що, за майже 4 роки повномасштабної війни, загинули 55 тисяч українських військових і ще багато зниклих безвісти. 

“Зеленський, здається, знову зловив той самий кураж "всєх бамбіть": у Раді "рознесли" заяву президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Цю заяву президента України розкритикували у Верховній Раді. Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що ми всі бачимо скільки похованих військових на кладовищах у різних містах. Люди, за її словами, чудово знають, що держава дає статус зниклих безвісти тим, хто точно загинув. 

“Схоже, президент знову зловив той самий кураж "всєх бамбіть", остаточно втративши зв'язок із землею. Пан Зеленський вирішив повернутись до часів, коли люди намагались зрозуміти та прийняти будь-які його казки?”, — так прокоментувала народна депутатка слова президента України. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що очільнику України час від часу нагадують про його передвиборчі обіцянки, які він сам же і порушує. 

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що на Броварській трасі колапс і кілометровий затор на вʼїзд в Київ. Нардепка повідомила, що рух перекрито вже понад 40 хв начебто через візит високопосадової зарубіжної делегації і відвідання меморіалу в Биківні. 

“Чомусь думаю, що це не так через високих зарубіжних гостей, як побачила на власні очі пересування кортежу Зеленського. Майже на годину перекривати рух на одній з ключових трас навіть для президента воюючої країни — це не ок. Згадую обіцянку про “кортежі….” — далі ви памʼятаєте… Я розумію безпекові заходи, але хотілося б без параної…”, — розповіла народна депутатка. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/372
Теги:

Новини

Всі новини