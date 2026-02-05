“Зеленський, здається, знову зловив той самий кураж "всєх бамбіть": у Раді "рознесли" заяву президента

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Питання — скільки українських воїнів загинуло у повномасштабній війні з Росією — постало в Україні давно. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому Le Monde, заявив, що, за майже 4 роки повномасштабної війни, загинули 55 тисяч українських військових і ще багато зниклих безвісти.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Цю заяву президента України розкритикували у Верховній Раді. Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що ми всі бачимо скільки похованих військових на кладовищах у різних містах. Люди, за її словами, чудово знають, що держава дає статус зниклих безвісти тим, хто точно загинув.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що очільнику України час від часу нагадують про його передвиборчі обіцянки, які він сам же і порушує.
Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що на Броварській трасі колапс і кілометровий затор на вʼїзд в Київ. Нардепка повідомила, що рух перекрито вже понад 40 хв начебто через візит високопосадової зарубіжної делегації і відвідання меморіалу в Биківні.
“Чомусь думаю, що це не так через високих зарубіжних гостей, як побачила на власні очі пересування кортежу Зеленського. Майже на годину перекривати рух на одній з ключових трас навіть для президента воюючої країни — це не ок. Згадую обіцянку про “кортежі….” — далі ви памʼятаєте… Я розумію безпекові заходи, але хотілося б без параної…”, — розповіла народна депутатка.