“Зеленський, здається, знову зловив той самий кураж "всєх бамбіть": у Раді "рознесли" заяву президента

Питання — скільки українських воїнів загинуло у повномасштабній війні з Росією — постало в Україні давно. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому Le Monde, заявив, що, за майже 4 роки повномасштабної війни, загинули 55 тисяч українських військових і ще багато зниклих безвісти.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Цю заяву президента України розкритикували у Верховній Раді. Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що ми всі бачимо скільки похованих військових на кладовищах у різних містах. Люди, за її словами, чудово знають, що держава дає статус зниклих безвісти тим, хто точно загинув.

“Схоже, президент знову зловив той самий кураж "всєх бамбіть", остаточно втративши зв'язок із землею. Пан Зеленський вирішив повернутись до часів, коли люди намагались зрозуміти та прийняти будь-які його казки?”, — так прокоментувала народна депутатка слова президента України.

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що на Броварській трасі колапс і кілометровий затор на вʼїзд в Київ. Нардепка повідомила, що рух перекрито вже понад 40 хв начебто через візит високопосадової зарубіжної делегації і відвідання меморіалу в Биківні.

“Чомусь думаю, що це не так через високих зарубіжних гостей, як побачила на власні очі пересування кортежу Зеленського. Майже на годину перекривати рух на одній з ключових трас навіть для президента воюючої країни — це не ок. Згадую обіцянку про “кортежі….” — далі ви памʼятаєте… Я розумію безпекові заходи, але хотілося б без параної…”, — розповіла народна депутатка.