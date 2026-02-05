Вопрос – сколько украинских воинов погибло в полномасштабной войне с Россией – возник в Украине давно. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому Le Monde, заявил, что, за почти 4 года полномасштабной войны, погибли 55 тысяч украинских военных и еще много пропавших без вести.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Это заявление президента Украины раскритиковали в Верховной Раде. Народная депутат Анна Скороход отметила, что мы все видим сколько похороненных военных на кладбищах в разных городах. Люди, по ее словам, прекрасно знают, что государство дает статус пропавших без вести тем, кто точно погиб.

"Похоже, президент снова поймал тот самый кураж "всех бомбить", окончательно потеряв связь с землей. Господин Зеленский решил вернуться к временам, когда люди пытались понять и принять какие-либо его сказки?", — так прокомментировала народная депутат слова президента Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что главе Украины время от времени напоминают о его предвыборных обещаниях, которые он сам же и нарушает.

Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что на Броварской трассе коллапс и километровая пробка на въезд в Киев. Нардепка сообщила, что движение перекрыто уже более 40 мин якобы из-за визита высокопоставленной зарубежной делегации и посещения мемориала в Быковне.

"Почему-то думаю, что это не так из-за высоких зарубежных гостей, как увидела собственными глазами передвижение кортежа Зеленского. Почти час перекрывать движение на одной из ключевых трасс даже для президента воюющей страны — это не ок. Вспоминаю обещание о "кортежах…." — дальше вы помните… Я понимаю меры безопасности, но хотелось бы без паранойи…”, — рассказала народный депутат.