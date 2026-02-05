"Зеленский, кажется, снова поймал тот самый кураж "всех бомбить": в Раде "разнесли" заявление президента

Рубрики
Вопрос – сколько украинских воинов погибло в полномасштабной войне с Россией – возник в Украине давно. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому Le Monde, заявил, что, за почти 4 года полномасштабной войны, погибли 55 тысяч украинских военных и еще много пропавших без вести.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Это заявление президента Украины раскритиковали в Верховной Раде. Народная депутат Анна Скороход отметила, что мы все видим сколько похороненных военных на кладбищах в разных городах. Люди, по ее словам, прекрасно знают, что государство дает статус пропавших без вести тем, кто точно погиб.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что главе Украины время от времени напоминают о его предвыборных обещаниях, которые он сам же и нарушает.
Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что на Броварской трассе коллапс и километровая пробка на въезд в Киев. Нардепка сообщила, что движение перекрыто уже более 40 мин якобы из-за визита высокопоставленной зарубежной делегации и посещения мемориала в Быковне.
"Почему-то думаю, что это не так из-за высоких зарубежных гостей, как увидела собственными глазами передвижение кортежа Зеленского. Почти час перекрывать движение на одной из ключевых трасс даже для президента воюющей страны — это не ок. Вспоминаю обещание о "кортежах…." — дальше вы помните… Я понимаю меры безопасности, но хотелось бы без паранойи…”, — рассказала народный депутат.