В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Нередко работа представителей ТЦК и СП по уведомлению оборачивается силовой мобилизацией. На проблему обратил внимание и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ситуацию нужно исправлять. Однако количество случаев применения силы работниками ТЦК на улицах не уменьшается.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что на Днепропетровщине ТЦК "мобилизовали" мужчину до смерти. В Украине в разы выросло количество жалоб на действия ТЦК, подчеркнул политик.

"Зеленский фактически открыл второй фронт — против собственных граждан. Больше всего "мощность" государства ощущается в бусике так называемой несокрушимости. Есть простая математическая закономерность: чем больше бусификации, тем больше СЗЧ. Количество истощенных, сломанных войной военных при этом не уменьшается ни на человека", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, что 153 тысячи жалоб на нарушение прав человека – это не отдельные случаи – это KPI системы, которую создал Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому Le Monde, заявил, что, за почти 4 года полномасштабной войны, погибли 55 тысяч украинских военных и еще много пропавших без вести.

Это заявление президента Украины раскритиковали в Верховной Раде. Народная депутат Анна Скороход отметила, что мы все видим сколько похороненных военных на кладбищах в разных городах. Люди, по ее словам, прекрасно знают, что государство дает статус пропавших без вести тем, кто точно погиб. Нардепка отметила, похоже, президент снова поймал тот же кураж "всех бомбить", окончательно потеряв связь с землей.



