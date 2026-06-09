Росія п’ятий рік веде загарбницьку та кровопролитну війну проти України. І від “Київ за три дні” ворог довоювався до повної відсутності бензину в деяких областях та на окупованих територіях. Кожен успіх України на фронті очікувано викликає хвилю нової істерики в РФ та намагання принизити та дискредитувати керівництво України та захисників.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського.

Очільник України зазначив: “У мене не було карт. Але я мав людей. І це найголовніше. Розумні люди. Сміливі люди. І це наші козирі”.

Це викликало у Захарової чергову істерику.

“Ключові слова були, люди, карти. Організувавши нещадну могилізацію “сміливих” і “розумних”, Зеленський продув свій власний народ на карти, перетворивши людей на свої шістки”, — заявила вона.

Захарова вважає, що війна для Зеленського — казино, в якому на кон ставляться життя мільйонів і обіцянки світу конвертуються у мільярди доларів.

“І ось тепер загнаний у кут … вкотре прибіг до своїх покровителів за новою дозою. У Лондоні він із тремтячою рукою знову вимагає більше грошей, більше зброї та більше гарматного м'яса. Банковій банкувати вже нема чим — закладено все на кілька поколінь вперед”, — переконана вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в МЗС РФ довго пам’ятали указ Зеленського про парад у Москві на 9 травня. Захарова у своїй манері прокоментувала слова Зеленського про те, що одна з найтриваліших масованих російських атак по Україні відбувається під час візиту президента США Трампа до Китаю.