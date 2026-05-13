В Міністерстві закордонних справ РФ не можуть забути указ президента України Володимира Зеленського про дозвіл на проведення параду 9 травня 2026 року на Червоній площі в Москві.

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Представниця російського міністерства Марія Захарова у своїй манері прокоментувала слова Зеленського про те, що одна з найтриваліших масованих російських атак по Україні відбувається під час візиту президента США Трампа до Китаю.

“То нехай випустити забороняючий указ. Справ-то: парад у Москві "дозволив", значить, і атаку з таким самим успіхом "скасує". Та й "ворожка" Єрмака, яку наймали для наведення псування на антикорупційні структури, звільнилася — може пошаманити”, — зазначила Захарова.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти російських спортсменів-паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду. У МЗС РФ відреагували на це рішення.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що санкції було запроваджено нібито на тлі успішного виступу російських спортсменів на зимових Паралімпійських іграх в Італії 2026 року.

Вона припустила, що Зеленського нібито неабияк змусив понервувати російський гімн, "який завдяки старанням спортсменів РФ переможно лунав на альпійських схилах цілих вісім разів". За її словами, нібито єдине, на що виявились здатними в Україні, – це знову спробувати політизувати свято спорту та бойкотувати церемонії відкриття та закриття Паралімпіади у зв'язку з участю у них збірних Росії та Білорусі.





