В Министерстве иностранных дел РФ не могут забыть указ президента Украины Владимира Зеленского о разрешении на проведение парада 9 мая 2026 года на Красной площади в Москве.

Представительница российского министерства Мария Захарова в своей манере прокомментировала слова Зеленского о том, что одна из самых продолжительных массированных российских атак по Украине происходит во время визита президента США Трампа в Китай.

"Так пусть выпустить запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве "разрешил", значит, и атаку с таким же успехом "отменит". Да и "гадалка" Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, уволилась — может пошаманить", — отметила Захарова.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что санкции были введены якобы на фоне успешного выступления российских спортсменов на зимних Паралимпийских играх в Италии в 2026 году.

Она предположила, что Зеленского якобы изрядно заставил понервничать российский гимн, "который благодаря стараниям спортсменов РФ победоносно раздавался на альпийских склонах целых восемь раз". По ее словам, якобы единственное, на что оказались способными в Украине – это снова попытаться политизировать праздник спорта и бойкотировать церемонии открытия и закрытия Паралимпиады в связи с участием сборных России и Беларуси.





