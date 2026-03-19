Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти російських спортсменів-паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду. У МЗС РФ відреагували на це рішення.
Марія Захарова.
Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що санкції було запроваджено нібито на тлі успішного виступу російських спортсменів на зимових Паралімпійських іграх в Італії 2026 року.
Вона припустила, що Зеленського нібито неабияк змусив понервувати російський гімн, "який завдяки старанням спортсменів РФ переможно лунав на альпійських схилах цілих вісім разів".
