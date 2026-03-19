У Лаврова знову вибухнули гнівом через рішення Зеленського: що розлютило Захарову

Президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти російських спортсменів-паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду. У МЗС РФ відреагували на це рішення.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що санкції було запроваджено нібито на тлі успішного виступу російських спортсменів на зимових Паралімпійських іграх в Італії 2026 року.

“Мабуть, Зеленський просто не зміг змиритися з тим, що російська збірна, бувши найменшою, виступила вище всяких похвал і після всіх знущань, через які проходили роками наші спортсмени (адже це ж почалося не 2022 року, а раніше), посіла почесне третє місце в загальнокомандному медальному заліку”, — заявила Захарова.

Вона припустила, що Зеленського нібито неабияк змусив понервувати російський гімн, "який завдяки старанням спортсменів РФ переможно лунав на альпійських схилах цілих вісім разів".

“Єдине, на що виявились здатними в Україні, – це знову спробувати політизувати свято спорту та бойкотувати церемонії відкриття та закриття Паралімпіади у зв'язку з участю у них збірних Росії та Білорусі. А потім від безсилої злості запровадити рестрикції проти тих, хто навіть не виступав на Іграх”, — вибухнула гнівом Захарова.

