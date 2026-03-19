Питання російської мови в Україні дуже чутливе. Не дивлячись на те, що частина українців до повномасштабної агресії РФ спілкувалась російською, після 24 лютого 2022 року вона є мовою окупанта. Російськомовні українці переходять на українську, що не дає спокою посадовцям у РФ.

Марія Захарова.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на слова уповноваженої із захисту української мови Олени Івановської.

“Цього разу вона дуже стурбувалась тим, що українці легко засвоюють російську мову, і що після спілкування з російськомовними однолітками діти, наприклад, у Львові вільно переходять на “велику і могутню”, — зазначили у Лаврова.

Обґрунтування Івановської Захарова назвала нетривіальним та лженауковим. За її словами, російська мова є рідною для більшості жителів України. Російська та українська мови належать до однієї мовної групи та мають багато спільного, переконана представниця МЗС РФ.

“Ви тільки вдумайтеся ще раз у цю фразу “коли ці російськомовні з'являються серед наших дітей”, тобто вона поділяє дітей за мовною ознакою, навіть не за громадянством. За мовною, етнокультурною ознакою вона поділяє на “своїх” та “чужих” кого? Дітей!”, — зайшлася в істериці Захарова.

Також вона навела цитату: “І коли є мова сили, то всі інші підкоряються. Російська мова, її структура вертикальна. Українська мова має горизонтальну структуру”.

“Я не знаю, чи вона натякає, що “лежачих не б'ють”, і таким чином алегорично запитує капітуляцію, чи ще щось, але я можу точно дати цьому визначення — це антинаукове марення, і його можна пояснити лише печерним націоналізмом… Немає жодних сумнівів, що політика українізації не просто провалилася з того, що її не змогли провести, а вона вдарила по самому українському народу, який жив і чудово використовував як російську, так і українську або так званий суржик для спілкування один з одним і не поділяв їх”, — вибухнули критикою у РФ.

