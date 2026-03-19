Вопрос русского языка в Украине очень чувствителен. Несмотря на то, что часть украинцев до полномасштабной агрессии РФ общалась по-русски, после 24 февраля 2022 года она является языком оккупанта. Русскоязычные украинцы переходят на украинский, что не дает покоя чиновникам в РФ.

Мария Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова уполномоченного по защите украинского языка Елены Ивановской.

“На этот раз она очень обеспокоилась тем, что украинцы легко усваивают русский язык, и что после общения с русскоязычными сверстниками дети, например, во Львове свободно переходят на “великий и могучий”, — отметили у Лаврова.

Обоснование Ивановской Захарова назвала нетривиальным и лженаучным. По ее словам, русский язык является родным для большинства жителей Украины. Русский и украинский языки принадлежат к одной языковой группе и имеют много общего, убеждена представитель МИД РФ.

"Вы только вдумайтесь еще раз в эту фразу "когда эти русскоязычные появляются среди наших детей", то есть она разделяет детей по языковому признаку, даже не по гражданству. По языковому, этнокультурному признаку она разделяет на "своих" и "чужих" кого? Детей!", — зашлась в истерике Захарова.

Также она привела цитату: "И когда есть язык силы, то все остальные подчиняются. Русский язык, его структура вертикальная. Украинский язык имеет горизонтальную структуру".

“Я не знаю, намекает ли она, что “лежачих не бьют”, и таким образом иносказательно запрашивает капитуляцию, или еще что-то, но я могу точно дать этому определение — это антинаучный бред, и его можно объяснить только пещерным национализмом... Нет никаких сомнений, что политика украинизации не просто провалилась из того, что ее не смогли провести, а она ударила по самому украинскому народу, который жил и прекрасно использовал как русский, так и украинский или так называемый суржик для общения друг с другом и не разделял их”, — разразились критикой в ​​РФ.

