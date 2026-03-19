Война с Россией У Лаврова снова взорвались гневом из-за решения Зеленского: что разозлило Захарову
У Лаврова снова взорвались гневом из-за решения Зеленского: что разозлило Захарову

В МИД РФ прокомментировали новые санкции Зеленского против российских паралимпийцев

19 марта 2026, 17:22
Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против российских спортсменов-паралимпийцев, оправдывающих агрессию РФ и распространяющих российскую пропаганду. В МИД РФ отреагировали на данное решение.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что санкции были введены якобы на фоне успешного выступления российских спортсменов на зимних Паралимпийских играх в Италии в 2026 году.

"Видимо, Зеленский просто не смог смириться с тем, что российская сборная, будучи самой маленькой, выступила выше всяких похвал и после всех издевательств, из-за которых проходили годами наши спортсмены (ведь это же началось не в 2022 году, а раньше), заняла почетное третье место в общекомандном медальном зачете”, – заявила Захарова.

Она предположила, что Зеленского якобы изрядно заставил понервничать российский гимн, "благодаря стараниям спортсменов РФ победоносно звучавший на альпийских склонах целых восемь раз".

"Единственное, на что оказались способными в Украине, — это снова попытаться политизировать праздник спорта и бойкотировать церемонии открытия и закрытия Паралимпиады в связи с участием в них сборных России и Беларуси. А затем от бессильной злобы ввести рестрикции против тех, кто даже не выступал на Играх", — взорвалась.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова уполномоченной по защите украинского языка Елены Ивановской русского языка в Украине. Представитель МИД РФ убеждена, что русский и украинский языки принадлежат к одной языковой группе и имеют много общего.




Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/12541
