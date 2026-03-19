У Лаврова снова взорвались гневом из-за решения Зеленского: что разозлило Захарову

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против российских спортсменов-паралимпийцев, оправдывающих агрессию РФ и распространяющих российскую пропаганду. В МИД РФ отреагировали на данное решение.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что санкции были введены якобы на фоне успешного выступления российских спортсменов на зимних Паралимпийских играх в Италии в 2026 году.

"Видимо, Зеленский просто не смог смириться с тем, что российская сборная, будучи самой маленькой, выступила выше всяких похвал и после всех издевательств, из-за которых проходили годами наши спортсмены (ведь это же началось не в 2022 году, а раньше), заняла почетное третье место в общекомандном медальном зачете”, – заявила Захарова.

Она предположила, что Зеленского якобы изрядно заставил понервничать российский гимн, "благодаря стараниям спортсменов РФ победоносно звучавший на альпийских склонах целых восемь раз".

"Единственное, на что оказались способными в Украине, — это снова попытаться политизировать праздник спорта и бойкотировать церемонии открытия и закрытия Паралимпиады в связи с участием в них сборных России и Беларуси. А затем от бессильной злобы ввести рестрикции против тех, кто даже не выступал на Играх", — взорвалась.

