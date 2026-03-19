Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против российских спортсменов-паралимпийцев, оправдывающих агрессию РФ и распространяющих российскую пропаганду. В МИД РФ отреагировали на данное решение.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что санкции были введены якобы на фоне успешного выступления российских спортсменов на зимних Паралимпийских играх в Италии в 2026 году.
Она предположила, что Зеленского якобы изрядно заставил понервничать российский гимн, "благодаря стараниям спортсменов РФ победоносно звучавший на альпийских склонах целых восемь раз".
Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова уполномоченной по защите украинского языка Елены Ивановской русского языка в Украине. Представитель МИД РФ убеждена, что русский и украинский языки принадлежат к одной языковой группе и имеют много общего.