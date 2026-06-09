Зеленский довел Захарову до яростной истерики: что заявили у Лаврова

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Кречмаровская Наталия
Россия пятый год ведет захватническую и кровопролитную войну против Украины. И от "Киев за три дня" враг довоевался до полного отсутствия бензина в некоторых областях и на оккупированных территориях. Каждый успех Украины на фронте ожидаемо приводит к волне новой истерики в РФ и попыткам унизить и дискредитировать руководство Украины и защитников.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского.
Глава Украины отметил: "У меня не было карт. Но у меня были люди. И это самое главное. Умные люди. Смелые люди. И это наши козыри".
Это вызвало у Захаровой очередную истерику.
Захарова считает, что война для Зеленского – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в МИД РФ долго помнили указ Зеленского о параде в Москве на 9 мая. Захарова в своей манере прокомментировала слова Зеленского о том, что одна из самых продолжительных массированных российских атак по Украине происходит во время визита президента США Трампа в Китай.