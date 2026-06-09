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Зеленский довел Захарову до яростной истерики: что заявили у Лаврова

Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала слова президента Зеленского о козырях Украины

9 июня 2026, 19:31
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Кречмаровская Наталия

Россия пятый год ведет захватническую и кровопролитную войну против Украины. И от "Киев за три дня" враг довоевался до полного отсутствия бензина в некоторых областях и на оккупированных территориях. Каждый успех Украины на фронте ожидаемо приводит к волне новой истерики в РФ и попыткам унизить и дискредитировать руководство Украины и защитников.

Зеленский довел Захарову до яростной истерики: что заявили у Лаврова

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Украины отметил: "У меня не было карт. Но у меня были люди. И это самое главное. Умные люди. Смелые люди. И это наши козыри".

Это вызвало у Захаровой очередную истерику.

"Ключевые слова были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки", — заявила она.

Захарова считает, что война для Зеленского – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов.

"И вот теперь загнан в угол ... раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой снова требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса. Банковой банкировать уже нечем — заложено все на несколько поколений вперед", — убеждена она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в МИД РФ долго помнили указ Зеленского о параде в Москве на 9 мая. Захарова в своей манере прокомментировала слова Зеленского о том, что одна из самых продолжительных массированных российских атак по Украине происходит во время визита президента США Трампа в Китай.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13197
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