Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові рішення у Повітряних силах Збройних Сил України. Зміни торкнуться підрозділів у частині областей і будуть зосереджені на підвищенні ефективності захисту від російських ударних безпілотників.

Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах через проблеми із захистом від «шахедів»

Глава держави наголосив, що "компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є". За його словами, наразі ситуація із захистом нерівномірна: на деяких напрямках рубежі побудовані якісно, проте на інших — "треба ще попрацювати, і значно попрацювати".

За результатами обговорення міністр оборони взяв тематику під особистий контроль, а командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення. Зеленський переконаний, що Україна має достатньо досвіду всередині Сил оборони, який необхідно оперативно поширювати на всю країну.

"Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно", — підсумував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на низьку ефективність протиповітряної оборони в останні дні, особливо щодо збиття ворожих літальних апаратів.

У своєму Telegram він повідомив, що провів щоденну селекторну нараду, на якій заслухали доповіді щодо ситуації в різних регіонах країни: у Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, Кропивницькому та області, Вінниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, а також у громадах, розташованих поблизу російського кордону та фронту.

"Вважаю роботу Повітряних сил у низці регіонів незадовільною. Ми детально обговорили з командувачем Повітряних сил і міністром оборони заходи, які мають бути впроваджені негайно для більш ефективного перехоплення дронів "Шахед"", – наголосив Зеленський.