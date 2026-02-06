logo_ukra

Зеленський різко розгромив роботу української ППО: озвучено категоричний ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський різко розгромив роботу української ППО: озвучено категоричний ультиматум

Президент розраховує на запровадження нових рішень для підвищення ефективності знищення дронів "Шахед"

6 лютого 2026, 15:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на низьку ефективність протиповітряної оборони в останні дні, особливо щодо збиття ворожих літальних апаратів.

Зеленський різко розгромив роботу української ППО: озвучено категоричний ультиматум

Фото: з відкритих джерел

У своєму Telegram він повідомив, що провів щоденну селекторну нараду, на якій заслухали доповіді щодо ситуації в різних регіонах країни: у Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, Кропивницькому та області, Вінниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, а також у громадах, розташованих поблизу російського кордону та фронту.

"Вважаю роботу Повітряних сил у низці регіонів незадовільною. Ми детально обговорили з командувачем Повітряних сил і міністром оборони заходи, які мають бути впроваджені негайно для більш ефективного перехоплення дронів "Шахед"", – наголосив Зеленський. 

Окремо на нараді розглянули питання відновлення енергетики та підтримки населення на Харківщині. Президент підкреслив, що ситуація у Києві залишається складною: понад 1200 будинків у столиці досі без опалення. Для допомоги мешканцям цих будинків Зеленський доручив активніше використовувати цифрові інструменти, які дозволяють виявляти та аналізувати конкретні потреби громад у реальному часі 

Також під час наради обговорювали наслідки ударів Росії по логістичній інфраструктурі. Керівник "Укрзалізниці" доповів про щоденні атаки на залізницю, які значно посилилися в січні. Президент подякував залізничникам за оперативне відновлення об’єктів та підтримання функціонування транспортної системи.

Як вже писали "Коментарі", Канада ухвалила рішення передати Україні ракети типу AIM, які мають посилити можливості протиповітряної оборони та підвищити ефективність перехоплення крилатих ракет. Наразі це озброєння вже прямує до української сторони в межах узгоджених логістичних процедур.



