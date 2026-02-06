Зеленский резко разгромил работу украинского ПВО: озвучен категорический ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на низкую эффективность противовоздушной обороны в последние дни, особенно по поводу сбития вражеских летательных аппаратов.

Фото: из открытых источников

В своем Telegram он сообщил, что провел ежедневное селекторное совещание, на котором заслушали доклады по ситуации в разных регионах страны: в Киеве и области, Харьковщине, Полтавщине, Кропивницком и области, Винницкой области, Днепропетровщине, Запорожье, а также в общинах, расположенных вблизи российской границы и фронта.

"Считаю работу Воздушных сил в ряде регионов неудовлетворительной. Мы подробно обсудили с командующим Воздушными силами и министром обороны меры, которые должны быть предприняты немедленно для более эффективного перехвата дронов "Шахед"", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно на совещании был рассмотрен вопрос восстановления энергетики и поддержки населения на Харьковщине. Президент подчеркнул, что ситуация в Киеве остается сложной: более 1200 домов в столице до сих пор без отопления. Для помощи жителям этих домов Зеленский поручил активнее использовать цифровые инструменты, позволяющие выявлять и анализировать конкретные потребности общин в реальном времени.

Также на совещании обсуждались последствия ударов России по логистической инфраструктуре. Руководитель "Укрзализныци" доложил о ежедневных атаках на железную дорогу, которые значительно усилились в январе. Президент поблагодарил железнодорожников за оперативное восстановление объектов и поддержание функционирования транспортной системы.



Как уже писали "Комментарии", Канада приняла решение передать Украине ракеты типа AIM, которые должны усилить возможности противовоздушной обороны и повысить эффективность перехвата крылатых ракет. Пока это вооружение уже направляется к украинской стороне в рамках согласованных логистических процедур.