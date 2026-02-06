Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых решениях в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины. Изменения коснутся подразделений по части областей и будут сосредоточены на повышении эффективности защиты от российских ударных беспилотников.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах из-за проблем с защитой от «шахедов»

Глава государства подчеркнул, что "компонент малой ПВО – именно противодействия ударным дронам – должен работать значительно сильнее и не допускать проблем, которые сейчас есть". По его словам, ситуация с защитой неравномерна: на некоторых направлениях рубежи построены качественно, однако на других — "надо еще поработать, и значительно поработать".

По результатам обсуждения министр обороны взял тематику под личный контроль, а командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения. Зеленский убежден, что у Украины достаточно опыта внутри Сил обороны, который необходимо оперативно распространять на всю страну.

"Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно", — подытожил Президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на низкую эффективность противовоздушной обороны в последние дни, особенно по поводу сбития вражеских летательных аппаратов.

В своем Telegram он сообщил, что провел ежедневное селекторное совещание, на котором заслушали доклады по ситуации в разных регионах страны: в Киеве и области, Харьковщине, Полтавщине, Кропивницком и области, Винницкой области, Днепропетровщине, Запорожье, а также в громадах, расположенных вблизи российской границы и фронта.

"Считаю работу Воздушных сил в ряде регионов неудовлетворительной. Мы подробно обсудили с командующим Воздушными силами и министром обороны меры, которые должны быть предприняты немедленно для более эффективного перехвата дронов "Шахед"", — подчеркнул Зеленский.