Війна з Росією «Зеків уже нема»: заява військового рф
«Зеків уже нема»: заява військового рф

Російський військовий із позивним «Тринадцятий» заявив про використання засуджених як ресурсу на війні

5 квітня 2026, 13:20
Ткачова Марія

Російський військовослужбовець Єгор Гузенко, відомий за позивним "Тринадцятий", заявив, що засуджені, яких масово залучали до війни, зазнають значних втрат.

Засуджені рф на війні проти України

За його словами, у російських колоніях практично не залишилося ув’язнених, оскільки значна їх частина була відправлена на фронт і загинула.

Він також зазначив, що засуджених використовують як ресурс, не зважаючи на їхні втрати, а ставлення до них у підрозділах є жорстким.

Гузенко визнав, що сам воює як засуджений, хоча раніше заявляв про мобілізацію.

За його словами, до таких військових застосовують покарання, зокрема утримання у ямах та фізичний тиск.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовець армії РФ Єгор Гузенко з позивним "Тринадцятий" заявив, що підписання контракту з російським міноборони фактично означає відправлення на штурмові дії з високим ризиком загибелі.
За його словами, обіцянки служби в тилу або виконання допоміжних завдань не відповідають реальності. Після підписання контракту новобранців швидко переводять у штурмові підрозділи, незалежно від попередньої спеціалізації чи стану здоров’я. Він також зазначив, що вакансії, які позиціонуються як тилові — водії, будівельники чи інші спеціальності — на практиці передбачають виконання завдань у зоні бойових дій. За словами військового, фінансові обіцянки супроводжуються високими ризиками для життя та здоров’я, а самі контрактники часто опиняються на передовій без належної підготовки.
Таким чином, він попередив потенційних новобранців, що реальні умови служби суттєво відрізняються від тих, які пропонуються під час вербування.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
