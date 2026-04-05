Російський військовослужбовець Єгор Гузенко, відомий за позивним "Тринадцятий", заявив, що засуджені, яких масово залучали до війни, зазнають значних втрат.

Засуджені рф на війні проти України

За його словами, у російських колоніях практично не залишилося ув’язнених, оскільки значна їх частина була відправлена на фронт і загинула.

Він також зазначив, що засуджених використовують як ресурс, не зважаючи на їхні втрати, а ставлення до них у підрозділах є жорстким.

Гузенко визнав, що сам воює як засуджений, хоча раніше заявляв про мобілізацію.

За його словами, до таких військових застосовують покарання, зокрема утримання у ямах та фізичний тиск.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовослужбовець армії РФ Єгор Гузенко з позивним "Тринадцятий" заявив, що підписання контракту з російським міноборони фактично означає відправлення на штурмові дії з високим ризиком загибелі.

За його словами, обіцянки служби в тилу або виконання допоміжних завдань не відповідають реальності. Після підписання контракту новобранців швидко переводять у штурмові підрозділи, незалежно від попередньої спеціалізації чи стану здоров’я. Він також зазначив, що вакансії, які позиціонуються як тилові — водії, будівельники чи інші спеціальності — на практиці передбачають виконання завдань у зоні бойових дій. За словами військового, фінансові обіцянки супроводжуються високими ризиками для життя та здоров’я, а самі контрактники часто опиняються на передовій без належної підготовки.

Таким чином, він попередив потенційних новобранців, що реальні умови служби суттєво відрізняються від тих, які пропонуються під час вербування.

