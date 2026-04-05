«Зеков уже нет»: заявление военного рф

Российский военнослужащий Егор Гузенко, известный по позывному "Тринадцатому", заявил, что осужденные, которых массово привлекали к войне, несут значительные потери.

Осужденные РФ на войне против Украины

По его словам, в российских колониях практически не осталось заключенных, поскольку значительная их часть была отправлена на фронт и погибла.

Он также отметил, что осужденных используют как ресурс, несмотря на их потери, а отношение к ним в подразделениях жесткое.

Гузенко признал, что сам воюет как осужденный, хотя раньше заявлял о мобилизации.

По его словам, к таким военным применяют наказание, в том числе содержание в ямах и физическое давление.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий армии РФ Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" заявил, что подписание контракта с российским минобороны фактически означает отправку на штурмовые действия с высоким риском гибели.

По его словам, обещания службы в тылу или выполнение вспомогательных задач не соответствуют реальности. После подписания контракта новобранцев быстро переводят в штурмовые подразделения независимо от предварительной специализации или состояния здоровья. Он также отметил, что вакансии, которые позиционируются как тыловые – водители, строители или другие специальности – на практике предусматривают выполнение задач в зоне боевых действий. По словам военного, финансовые обещания сопровождаются высокими рисками для жизни и здоровья, а сами контрактники часто оказываются на передовой без должной подготовки.

Таким образом, он предупредил потенциальных новобранцев, что реальные условия службы существенно отличаются от предлагаемых во время вербовки.

