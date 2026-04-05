Главная Новости Общество Война с Россией «Зеков уже нет»: заявление военного рф
commentss НОВОСТИ Все новости

«Зеков уже нет»: заявление военного рф

Российский военный с позывным «Тринадцатый» заявил об использовании осужденных в качестве ресурса на войне

5 апреля 2026, 13:20
Автор:
Ткачова Марія

Российский военнослужащий Егор Гузенко, известный по позывному "Тринадцатому", заявил, что осужденные, которых массово привлекали к войне, несут значительные потери.

Осужденные РФ на войне против Украины

По его словам, в российских колониях практически не осталось заключенных, поскольку значительная их часть была отправлена на фронт и погибла.

Он также отметил, что осужденных используют как ресурс, несмотря на их потери, а отношение к ним в подразделениях жесткое.

Гузенко признал, что сам воюет как осужденный, хотя раньше заявлял о мобилизации.

По его словам, к таким военным применяют наказание, в том числе содержание в ямах и физическое давление.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий армии РФ Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" заявил, что подписание контракта с российским минобороны фактически означает отправку на штурмовые действия с высоким риском гибели.
По его словам, обещания службы в тылу или выполнение вспомогательных задач не соответствуют реальности. После подписания контракта новобранцев быстро переводят в штурмовые подразделения независимо от предварительной специализации или состояния здоровья. Он также отметил, что вакансии, которые позиционируются как тыловые – водители, строители или другие специальности – на практике предусматривают выполнение задач в зоне боевых действий. По словам военного, финансовые обещания сопровождаются высокими рисками для жизни и здоровья, а сами контрактники часто оказываются на передовой без должной подготовки.
Таким образом, он предупредил потенциальных новобранцев, что реальные условия службы существенно отличаются от предлагаемых во время вербовки.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus
