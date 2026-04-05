Російський військовий викрив несподівану правду про контракт

Ткачова Марія
Військовослужбовець армії РФ Єгор Гузенко з позивним "Тринадцятий" заявив, що підписання контракту з російським міноборони фактично означає відправлення на штурмові дії з високим ризиком загибелі.
Військовий рф про контракт в армії
За його словами, обіцянки служби в тилу або виконання допоміжних завдань не відповідають реальності. Після підписання контракту новобранців швидко переводять у штурмові підрозділи, незалежно від попередньої спеціалізації чи стану здоров’я.
Він також зазначив, що вакансії, які позиціонуються як тилові — водії, будівельники чи інші спеціальності — на практиці передбачають виконання завдань у зоні бойових дій.
За словами військового, фінансові обіцянки супроводжуються високими ризиками для життя та здоров’я, а самі контрактники часто опиняються на передовій без належної підготовки.
Таким чином, він попередив потенційних новобранців, що реальні умови служби суттєво відрізняються від тих, які пропонуються під час вербування.