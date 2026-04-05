Російський військовий викрив несподівану правду про контракт
Російський військовий викрив несподівану правду про контракт

Російський військовий публічно заявив, що контрактна служба в армії РФ фактично означає участь у штурмах із високим ризиком загибелі

5 квітня 2026, 12:40
Ткачова Марія

Військовослужбовець армії РФ Єгор Гузенко з позивним "Тринадцятий" заявив, що підписання контракту з російським міноборони фактично означає відправлення на штурмові дії з високим ризиком загибелі.

Військовий рф про контракт в армії

За його словами, обіцянки служби в тилу або виконання допоміжних завдань не відповідають реальності. Після підписання контракту новобранців швидко переводять у штурмові підрозділи, незалежно від попередньої спеціалізації чи стану здоров’я.

Він також зазначив, що вакансії, які позиціонуються як тилові — водії, будівельники чи інші спеціальності — на практиці передбачають виконання завдань у зоні бойових дій.

За словами військового, фінансові обіцянки супроводжуються високими ризиками для життя та здоров’я, а самі контрактники часто опиняються на передовій без належної підготовки.

Таким чином, він попередив потенційних новобранців, що реальні умови служби суттєво відрізняються від тих, які пропонуються під час вербування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовослужбовець Єгор Гузенко, відомий під позивним "Тринадцятий", публічно розкритикував умови служби у підрозділах зс рф.
За його словами, у багатьох частинах застосовуються жорсткі методи покарання, включно з примусовими відправленнями у штурмові дії та фізичним тиском на військових. Він зазначив, що подібне ставлення є поширеним у більшості підрозділів, і поставив під сумнів заяви про "елітність" російської армії. Окрім цього, військовий звернув увагу на загальну ситуацію в росії, зокрема удари по нафтопереробній інфраструктурі та їхній можливий вплив на економіку.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
