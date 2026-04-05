В армії відбувається внутрішній бунт: правда з фронту
В армії відбувається внутрішній бунт: правда з фронту

Російський військовий заявив про жорстокі порядки в армії рф і кризу всередині системи

5 квітня 2026, 12:32
Ткачова Марія

Російський військовослужбовець Єгор Гузенко, відомий під позивним "Тринадцятий", публічно розкритикував умови служби у підрозділах зс рф.

Військові рф про армію

За його словами, у багатьох частинах застосовуються жорсткі методи покарання, включно з примусовими відправленнями у штурмові дії та фізичним тиском на військових.

Він зазначив, що подібне ставлення є поширеним у більшості підрозділів, і поставив під сумнів заяви про "елітність" російської армії.

Окрім цього, військовий звернув увагу на загальну ситуацію в росії, зокрема удари по нафтопереробній інфраструктурі та їхній можливий вплив на економіку.

За його оцінкою, подальший розвиток подій може призвести до серйозних внутрішніх проблем у країні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія почала переносити частину виробництва ракет у віддалені східні регіони через регулярні удари України по об’єктах військово-промислового комплексу.
Про це повідомляє The Telegraph. Зазначається, що підприємства, розташовані у західній частині росії, стали більш уразливими для атак, тому кремль змушений змінювати розміщення стратегічних виробництв. Перенесення потужностей у глибокий тил дозволяє знизити ризики ураження, однак водночас ускладнює логістику та виробничі процеси. У матеріалі наголошується, що Україна поступово розширює можливості для ударів на великі відстані, що вже впливає на роботу російського оборонно-промислового комплексу.
Ці зміни свідчать про те, що росія змушена адаптувати свою військову інфраструктуру до нових умов війни. 
Також раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що юнаку, якого евакуювали з прифронтової Дружківки, надали лише 1800 гривень одноразової допомоги, що викликало дискусію щодо ефективності державних програм підтримки постраждалих від війни.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
