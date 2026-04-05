Российский военнослужащий Егор Гузенко, известный под позывным "Тринадцатый", публично раскритиковал условия службы в подразделениях с РФ.

По его словам, во многих частях применяются жесткие методы наказания, включая принудительные отправления в штурмовые действия и физическое давление на военных.

Он отметил, что подобное отношение распространено в большинстве подразделений, и поставил под сомнение заявления об "элитности" российской армии.

Кроме того, военный обратил внимание на общую ситуацию в России, в частности удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и их возможное влияние на экономику.

По его оценке, дальнейшее развитие событий может привести к серьезным внутренним проблемам в стране.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия начала переносить часть производства ракет в отдаленные восточные регионы из-за регулярных ударов Украины по объектам военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что предприятия, расположенные в западной части России, стали более уязвимыми для атак, поэтому кремль вынужден изменять размещение стратегических производств. Перенос мощностей в глубокий тыл позволяет снизить риски поражения, однако затрудняет логистику и производственные процессы. В материале отмечается, что Украина постепенно расширяет возможности ударов на большие расстояния, что уже влияет на работу российского оборонно-промышленного комплекса.

Эти изменения свидетельствуют о том, что Россия вынуждена адаптировать свою военную инфраструктуру к новым условиям войны.

