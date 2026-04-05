Ткачова Марія
Военнослужащий армии РФ Егор Гузенко с позывным "Тринадцатым" заявил, что подписание контракта с российским минобороны фактически означает отправку на штурмовые действия с высоким риском гибели.
Военный РФ о контракте в армии
По его словам, обещания службы в тылу или выполнение вспомогательных задач не соответствуют реальности. После подписания контракта новобранцев быстро переводят в штурмовые подразделения независимо от предварительной специализации или состояния здоровья.
Он также отметил, что вакансии, которые позиционируются как тыловые – водители, строители или другие специальности – на практике предусматривают выполнение задач в зоне боевых действий.
По словам военного, финансовые обещания сопровождаются высокими рисками для жизни и здоровья, а сами контрактники часто оказываются на передовой без должной подготовки.
Таким образом, он предупредил потенциальных новобранцев, что реальные условия службы существенно отличаются от предлагаемых во время вербовки.