Военнослужащий армии РФ Егор Гузенко с позывным "Тринадцатым" заявил, что подписание контракта с российским минобороны фактически означает отправку на штурмовые действия с высоким риском гибели.

По его словам, обещания службы в тылу или выполнение вспомогательных задач не соответствуют реальности. После подписания контракта новобранцев быстро переводят в штурмовые подразделения независимо от предварительной специализации или состояния здоровья.

Он также отметил, что вакансии, которые позиционируются как тыловые – водители, строители или другие специальности – на практике предусматривают выполнение задач в зоне боевых действий.

По словам военного, финансовые обещания сопровождаются высокими рисками для жизни и здоровья, а сами контрактники часто оказываются на передовой без должной подготовки.

Таким образом, он предупредил потенциальных новобранцев, что реальные условия службы существенно отличаются от предлагаемых во время вербовки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий Егор Гузенко, известный под позывным "Тринадцатый", публично раскритиковал условия службы в подразделениях с РФ.

По его словам, во многих частях применяются жесткие методы наказания, включая принудительные отправления в штурмовые действия и физическое давление на военных. Он отметил, что подобное отношение распространено в большинстве подразделений, и поставил под сомнение заявления об "элитности" российской армии. Кроме того, военный обратил внимание на общую ситуацию в России, в частности удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и их возможное влияние на экономику.

