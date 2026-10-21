“Здаватися чи воювати”: Арестович приголомшив майбутнім України

Головна проблема України полягає не у виборі між капітуляцією та продовженням війни, а в нездатності держави ефективно діяти в обох сценаріях.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Серед ключових проблем він назвав корупцію, труднощі з мобілізацією, недоліки оборонної підготовки та помилки зовнішньої політики. На його думку, без зміни суспільно-політичної моделі країна ризикує опинитися в затяжному глухому куті.

“Здаватися не можна, це можна навіть не обговорювати. Проблема в тому, що “не здаватись” треба вміти. Технічно”, — наголосив Арестович.

Корупція та проблеми армії

Серед внутрішніх проблем України Арестович виділив соціальне розшарування, корупційні розслідування щодо високопосадовців, недостатню увагу до захисної інфраструктури та труднощі в армії. Він також згадав понад 400 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) і проблеми з мобілізацією.

На його переконання, розв'язання проблеми СЗЧ та мотивації військових могло б суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

“Якби вирішили одну проблему СЗЧ та мотивації хоча б наполовину — це дало б плюс 200 тисяч війська. А плюс 200 тисяч військ — це плюс три-чотири “Вівальді” на сьогодні, тобто суттєва зміна характеру та перебігу бойових дій на користь України. А це, своєю чергою, істотна зміна зовнішньополітичної рамки на користь України”, — переконаний колишній радник.

Таким чином, Арестович пов'язує перспективи України не лише з військовою допомогою партнерів, а й зі здатністю держави ефективно використовувати власні ресурси.

Що не так з позицією України

Ще одна проблема стосується зовнішньої політики. На думку Арестовича, Україна зосередилася на вимогах справедливості, покаранні Росії та гарантіях власної безпеки, тоді як переговори потрібно розглядати в ширшому європейському контексті.

На його думку, потрібно просувати нову систему колективної безпеки в Європі, яка враховувала б інтереси не лише України, а й інших держав. До неї, на його думку, потрібно прив'язати врегулювання російсько-української війни, післявоєнні гарантії та відновлення України.

Арестович зазначає, що Росія прагне зупинити війну, однак наполягає на конкретних умовах. На його думку, частина цих вимог є дискусійною, а частина — неприйнятною від самого початку. Водночас він вважає, що шукати варіанти врегулювання потрібно не лише через вимоги справедливості та покарання агресора, а й через створення нової системи колективної безпеки для Європи.

Яке майбутнє чекає на Україну

Головний висновок Арестовича полягає в тому, що нинішня модель управління державою, на його думку, перешкоджає ефективному розв'язанню внутрішніх і зовнішніх проблем.

“Резюме – виходу з ідеального українського глухого кута немає. Реальні наслідки будуть виявлені явковим порядком — за результатом військового виснаження та домовленостей великих гравців”, — підсумував він.

Після завершення бойових дій Україна, за його оцінкою, постане перед трьома сценаріями: поступовим відновленням до довоєнного рівня, швидкою зміною суспільно-політичної моделі або тривалою стагнацією.

Від обраного шляху, підсумував Арестович, залежатиме і перспектива нової війни з Росією.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про домовленості без України.



