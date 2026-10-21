“Здаватися чи воювати”: Арестович приголомшив майбутнім України

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Кречмаровская Наталия
Головна проблема України полягає не у виборі між капітуляцією та продовженням війни, а в нездатності держави ефективно діяти в обох сценаріях.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Серед ключових проблем він назвав корупцію, труднощі з мобілізацією, недоліки оборонної підготовки та помилки зовнішньої політики. На його думку, без зміни суспільно-політичної моделі країна ризикує опинитися в затяжному глухому куті.
Серед внутрішніх проблем України Арестович виділив соціальне розшарування, корупційні розслідування щодо високопосадовців, недостатню увагу до захисної інфраструктури та труднощі в армії. Він також згадав понад 400 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) і проблеми з мобілізацією.
На його переконання, розв'язання проблеми СЗЧ та мотивації військових могло б суттєво вплинути на ситуацію на фронті.
Таким чином, Арестович пов'язує перспективи України не лише з військовою допомогою партнерів, а й зі здатністю держави ефективно використовувати власні ресурси.
Ще одна проблема стосується зовнішньої політики. На думку Арестовича, Україна зосередилася на вимогах справедливості, покаранні Росії та гарантіях власної безпеки, тоді як переговори потрібно розглядати в ширшому європейському контексті.
На його думку, потрібно просувати нову систему колективної безпеки в Європі, яка враховувала б інтереси не лише України, а й інших держав. До неї, на його думку, потрібно прив'язати врегулювання російсько-української війни, післявоєнні гарантії та відновлення України.
Арестович зазначає, що Росія прагне зупинити війну, однак наполягає на конкретних умовах. На його думку, частина цих вимог є дискусійною, а частина — неприйнятною від самого початку. Водночас він вважає, що шукати варіанти врегулювання потрібно не лише через вимоги справедливості та покарання агресора, а й через створення нової системи колективної безпеки для Європи.
Головний висновок Арестовича полягає в тому, що нинішня модель управління державою, на його думку, перешкоджає ефективному розв'язанню внутрішніх і зовнішніх проблем.
Після завершення бойових дій Україна, за його оцінкою, постане перед трьома сценаріями: поступовим відновленням до довоєнного рівня, швидкою зміною суспільно-політичної моделі або тривалою стагнацією.
Від обраного шляху, підсумував Арестович, залежатиме і перспектива нової війни з Росією.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про домовленості без України.