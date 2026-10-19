У Раді б’ють на сполох: про що вже домовляються, але без України

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Кречмаровская Наталия
“Нічого про Україну без України” — було жорсткою умовою з 2022 року. Однак, ймовірно, країни почали домовлятися “за спиною Києва” і, як зазначають в Раді, без урахування інтересів України.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко нагадав про свій мирний план, про який говорили, що його неможливо втілити в життя. За словами політика, виглядає, що ці ініціативи уже втілюють, але не Україна і без України. Нардеп нагадав, що пропонував варіанти, де та як шукати спільні інтереси з іншими країнами, щоб вийти на домовленості з РФ.
Парламентар пояснив, що насправді відбувається:
Енергетика. США обговорюють з Росією, з європейцями запуск російських трубопроводів, постачання російських енергоносіїв в Європу. Дизельна угода, на його думку, один з аспектів.
За його словами, не тільки США, а і європейські країни частково знімали санкції з РФ чи російських бізнесменів та підприємств.
Море. Туреччина ініціює подібні перемовини. Туреччина без України знову і їхні умови будуть, зауважив нардеп.
Гуманітарні питання. Папа Римський зателефонував Путін і говорив про ситуацію в Олешках. І тут, наголосив нардеп, все відбувається без України.
Це, зазначив, окремі пункти, а діалог уже йде і без України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Україна втратила шанс на вигідний мир.