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У Раді б’ють на сполох: про що вже домовляються, але без України

Народний депутат Гончаренко розповів, про що домовляються країни в обхід України

19 жовтня 2026, 19:12
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Кречмаровская Наталия

“Нічого про Україну без України” — було жорсткою умовою з 2022 року. Однак, ймовірно, країни почали домовлятися “за спиною Києва” і, як зазначають в Раді, без урахування інтересів України.

У Раді б’ють на сполох: про що вже домовляються, але без України

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко нагадав про свій мирний план, про який говорили, що його неможливо втілити в життя. За словами політика, виглядає, що ці ініціативи уже втілюють, але не Україна і без України. Нардеп нагадав, що пропонував варіанти, де та як шукати спільні інтереси з іншими країнами, щоб вийти на домовленості з РФ.

“Зеленський сказав: "Нам не можна прогинатися під Росію і так далі". Але тепер це все відбувається. Тільки одна є проблема. Це все відбувається без нас”, — зазначив політик.

Парламентар пояснив, що насправді відбувається: 

Енергетика. США обговорюють з Росією, з європейцями запуск російських трубопроводів, постачання російських енергоносіїв в Європу. Дизельна угода, на його думку, один з аспектів. 

За його словами, не тільки США, а і європейські країни частково знімали санкції з РФ чи російських бізнесменів та підприємств.

“Тільки Україну ніхто не питає. І ми за це нічого не отримуємо. Замість того щоб бути частиною цих перемовин, ми просто обурені. А далі все відбувається без нас. Величезна помилка”, — наголосив політик. 

Море. Туреччина ініціює подібні перемовини. Туреччина без України знову і їхні умови будуть, зауважив нардеп. 

Гуманітарні питання. Папа Римський зателефонував Путін і говорив про ситуацію в Олешках. І тут, наголосив нардеп, все відбувається без України. 

Це, зазначив, окремі пункти, а діалог уже йде і без України. 

“І все це під крики про потужність, незламність і що не можна домовлятись. Та всі вже домовляються. Тільки все це відбувається без України, а значить там не будуть враховані наші інтереси, принаймні тією мірою, у якій вони могли б бути враховані, якби ми в цьому брали участь, ініціювали, вели цю гру, а не сиділи в позі. Нам потрібна не поза, а позиція. Нам потрібен мир. І, на жаль, з цим у нас сьогодні величезні проблеми”, — підсумував Гончаренко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Україна втратила шанс на вигідний мир.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=T9S1p1Fcuzg
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