"Сдаваться или воевать": Арестович ошеломил будущим Украины

Главная проблема Украины состоит не в выборе между капитуляцией и продолжением войны, а в неспособности государства эффективно действовать в обоих сценариях.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Среди ключевых проблем он назвал коррупцию, проблемы с мобилизацией, недостатки оборонной подготовки и ошибки внешней политики. По его мнению, без изменения общественно-политической модели страна рискует оказаться в затяжном тупике.

"Сдаваться нельзя, это можно даже не обсуждать. Проблема в том, что "не сдаваться" надо уметь. Технически", — подчеркнул Арестович.

Коррупция и проблемы армии

Среди внутренних проблем Украины Арестович выделил социальное расслоение, коррупционные расследования в отношении чиновников, недостаточное внимание к защитной инфраструктуре и трудности в армии. Он также упомянул более 400 тысяч случаев самовольного ухода из части (СЗЧ) и проблемы с мобилизацией.

По его убеждению, решение проблемы СЗЧ и мотивации военных могло существенно повлиять на ситуацию на фронте.

"Если бы решили одну проблему СЗЧ и мотивации хотя бы наполовину — это дало бы плюс 200 тысяч войск. А плюс 200 тысяч войск — это плюс три-четыре "Вивальди" на сегодня, то есть существенное изменение характера и протекания боевых действий в пользу Украины. А это, в свою очередь, существенная смена внешнеполитической рамки в пользу Украины”, — убежден бывший советник.

Таким образом Арестович связывает перспективы Украины не только с военной помощью партнеров, но и со способностью государства эффективно использовать собственные ресурсы.

Что не так с позицией Украины

Еще одна проблема касается внешней политики. По мнению Арестовича, Украина сосредоточилась на требованиях справедливости, наказании России и гарантиях собственной безопасности, в то время как переговоры следует рассматривать в более широком европейском контексте.

По его мнению, нужно продвигать новую систему коллективной безопасности в Европе, которая учитывала интересы не только Украины, но и других государств. К ней, по его мнению, следует привязать урегулирование российско-украинской войны, послевоенные гарантии и восстановление Украины.

Арестович отмечает, что Россия стремится остановить войну, однако настаивает на конкретных условиях. По его мнению, часть этих требований дискуссионна, а часть — неприемлема с самого начала. В то же время он считает, что искать варианты урегулирования нужно не только из-за требований справедливости и наказания агрессора, но и создания новой системы коллективной безопасности для Европы.

Какое будущее ждет Украину

Главный вывод Арестовича состоит в том, что нынешняя модель управления государством, по его мнению, препятствует эффективному решению внутренних и внешних проблем.

"Резюме — выхода из идеального украинского тупика нет. Реальные последствия будут выявлены явным порядком — по результатам военного истощения и договоренностей крупных игроков", — подытожил он.

После завершения боевых действий Украина, по его оценке, предстанет перед тремя сценариями: постепенным восстановлением до довоенного уровня, быстрой сменой общественно-политической модели или продолжительной стагнацией.

От избранного пути, подытожил Арестович, будет зависеть и перспектива новой войны с Россией.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о договоренностях без Украины.



