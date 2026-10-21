"Сдаваться или воевать": Арестович ошеломил будущим Украины

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Кречмаровская Наталия
Главная проблема Украины состоит не в выборе между капитуляцией и продолжением войны, а в неспособности государства эффективно действовать в обоих сценариях.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Среди ключевых проблем он назвал коррупцию, проблемы с мобилизацией, недостатки оборонной подготовки и ошибки внешней политики. По его мнению, без изменения общественно-политической модели страна рискует оказаться в затяжном тупике.
Среди внутренних проблем Украины Арестович выделил социальное расслоение, коррупционные расследования в отношении чиновников, недостаточное внимание к защитной инфраструктуре и трудности в армии. Он также упомянул более 400 тысяч случаев самовольного ухода из части (СЗЧ) и проблемы с мобилизацией.
По его убеждению, решение проблемы СЗЧ и мотивации военных могло существенно повлиять на ситуацию на фронте.
Таким образом Арестович связывает перспективы Украины не только с военной помощью партнеров, но и со способностью государства эффективно использовать собственные ресурсы.
Еще одна проблема касается внешней политики. По мнению Арестовича, Украина сосредоточилась на требованиях справедливости, наказании России и гарантиях собственной безопасности, в то время как переговоры следует рассматривать в более широком европейском контексте.
По его мнению, нужно продвигать новую систему коллективной безопасности в Европе, которая учитывала интересы не только Украины, но и других государств. К ней, по его мнению, следует привязать урегулирование российско-украинской войны, послевоенные гарантии и восстановление Украины.
Арестович отмечает, что Россия стремится остановить войну, однако настаивает на конкретных условиях. По его мнению, часть этих требований дискуссионна, а часть — неприемлема с самого начала. В то же время он считает, что искать варианты урегулирования нужно не только из-за требований справедливости и наказания агрессора, но и создания новой системы коллективной безопасности для Европы.
Главный вывод Арестовича состоит в том, что нынешняя модель управления государством, по его мнению, препятствует эффективному решению внутренних и внешних проблем.
После завершения боевых действий Украина, по его оценке, предстанет перед тремя сценариями: постепенным восстановлением до довоенного уровня, быстрой сменой общественно-политической модели или продолжительной стагнацией.
От избранного пути, подытожил Арестович, будет зависеть и перспектива новой войны с Россией.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о договоренностях без Украины.