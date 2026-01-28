Здав маршрут ЗСУ і стріляв разом з «вагнерівцями»: на Харківщині затримали лісничого-зрадника

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили та затримали помічника лісничого державного лісового господарства на Харківщині, який під час боїв за Ізюм у 2022 році перейшов на бік ворога та допоміг бойовикам ПВК "Вагнер" влаштувати смертельну засідку на українських військових. Йдеться про епізод прямої участі цивільного посадовця у збройному нападі на воїнів ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

Лісничий допоміг «вагнерівцям» влаштувати засідку на воїнів ЗСУ під Ізюмом — СБУ і ДБР затримали зрадника

За даними слідства, у квітні 2022 року, під час активних бойових дій в Ізюмському районі, фігурант разом із бойовиками "Вагнера" атакував позашляховик Сил оборони України у лісовому масиві. Лісничий не лише надав окупантам критично важливу інформацію про маршрут пересування українських військових, але й особисто взяв участь у збройному нападі, отримавши від рашистів автоматичну зброю та боєприпаси.

Розслідування встановило, що зрадник діяв цілеспрямовано й підступно. Він "втерся в довіру" до військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони, нав’язував свою допомогу та переконував, що добре орієнтується у місцевих лісах і може забезпечити безпечний проїзд. Насправді ж ще на початку повномасштабного вторгнення посадовець добровільно вийшов на контакт з окупантами та запропонував їм співпрацю проти України.

Кульмінацією зради стало передання російським бойовикам точної інформації про запланований маршрут руху автомобіля ЗСУ через лісовий масив. Саме завдяки цим даним "вагнерівці" змогли організувати засідку. Під час нападу фігурант перебував разом з окупантами та відкрив вогонь по українських військових.

Після деокупації Ізюмського району восени 2022 року зрадник намагався "залягти на дно", уникаючи будь-якої публічності та відповідальності. Проте співробітники СБУ та ДБР поетапно задокументували його злочинну діяльність, зібрали доказову базу, встановили місце перебування та провели затримання.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

