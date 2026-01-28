Мали підірвати центр Києва: СБУ зірвала теракт, агенти ГРУ РФ отримали по 15 років тюрми

Служба безпеки України запобігла одному з найнебезпечніших терактів у столиці за час повномасштабної війни. За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна двом агентам російської воєнної розвідки — ГРУ РФ. Зловмисники готували підрив у багатолюдному місці в центрі Києва, щоб посіяти паніку серед цивільного населення. Про це повідомляють в СБУ.

Агенти ГРУ РФ, які готували вибух у центрі Києва, засуджені на 15 років — рішення суду

Агентів було затримано ще у вересні 2024 року в Запоріжжі. Як встановило слідство, вони діяли за чіткими інструкціями куратора з Росії. Пара — 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець — потрапили у поле зору спецслужб ворога під час пошуку так званих "легких заробітків" у Telegram-каналах. Саме через месенджери їм надходили завдання, координати та інструкції.

За планом російських спецслужб, агенти мали самостійно виготовити детонуючий механізм для саморобного вибухового пристрою. Для цього вони придбали всі необхідні комплектуючі, після чого повинні були поєднати механізм із вибухівкою, заздалегідь захованою у схроні. Метою теракту був підрив у людному місці в Києві, що могло призвести до масових жертв і масштабної паніки.

До затримання терористи встигли виконати "тестові" завдання куратора — зокрема, підпалили кілька автомобілів Сил оборони України. Саме на етапі підготовки до наступної фази диверсійної діяльності контррозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала агентів.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили складові до детонуючого механізму, засоби зв’язку, а також інші докази співпраці з російською спецслужбою. Зібрана доказова база дозволила повністю довести вину зловмисників у суді.

Суд визнав обох агентів винними за кількома тяжкими статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Вирок — по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Службі безпеки вкотре наголошують: будь-яка співпраця з ворожими спецслужбами, навіть під виглядом "простого заробітку", неминуче завершується тюрмою.

