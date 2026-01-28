Должны были взорвать центр Киева: СБУ сорвала теракт, агенты ГРУ РФ получили по 15 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины предотвратила один из самых опасных терактов в столице за время полномасштабной войны. По материалам контрразведки и следователей СБУ суд назначил по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества двум агентам российской военной разведки – ГРУ РФ. Злоумышленники готовили подрыв в многолюдном месте в центре Киева, чтобы посеять панику среди гражданского населения. Об этом сообщают в СБУ.

Агенты ГРУ РФ, готовившие взрыв в центре Киева, приговорены к 15 годам — решение суда

Агенты были задержаны еще в сентябре 2024 года в Запорожье. Как установило следствие, они действовали по четким инструкциям куратора из России. Пара – 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель – попали в поле зрения спецслужб врага во время поиска так называемых "легких заработков" в Telegram-каналах. Именно через мессенджеры им поступали задачи, координаты и инструкции.

По плану российских спецслужб, агенты должны были самостоятельно изготовить детонирующий механизм для самодельного взрывного устройства. Для этого они приобрели все необходимые комплектующие, после чего должны были соединить механизм со взрывчаткой, заранее спрятанной в тайнике. Целью теракта был подрыв в людном месте в Киеве, что могло привести к массовым жертвам и масштабной панике.

До задержания террористы успели выполнить "тестовые" задачи куратора — в частности подожгли несколько автомобилей Сил обороны Украины. Именно на этапе подготовки к следующей фазе диверсионной деятельности контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала агентов.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли составляющие детонирующего механизма, средства связи, а также другие доказательства сотрудничества с российской спецслужбой. Собранная доказательная база позволила полностью доказать вину злоумышленников в суде.

Суд признал обоих агентов виновными по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Приговор – по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры. В Службе безопасности в очередной раз подчеркивают: любое сотрудничество с вражескими спецслужбами, даже под видом "простого заработка", неизбежно завершается тюрьмой.

Читайте также в "Комментариях", что СБУ задержала очередную агентку РФ на Черниговщине , где она хотела отследить количество и виды военной техники, направлявшейся на передовую.