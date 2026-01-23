Наводила ворожі ракети по київських ТЕЦ та шпигувала на Одещині: СБУ затримала чергову агентку РФ

Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ і шпигувала за Силами оборони

СБУ затримала агентку РФ. Фото: з відкритих джерел

Завербована російською ФСБ мешканка Рівненщини передавала фото, відео та координати столичних теплоелектроцентралей, по яких Росія готувала нову серію ракетно-дронових ударів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Жінка потрапила в поле зору окупантів, коли шукала легкі заробітки у Телеграм-каналах.

"Після вербування агентку "відрядили" на Київщину, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних атак рф. Згодом фігурантка отримала ще одне завдання: виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Щоб збирати розвіддані на Одещині жінка спочатку оселилася в готельному номері з видом на місцеву станцію Укрзалізниці. З вікна вона стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту.

Потім фігурантка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру біля автотраси. На підвіконні вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ. Таким чином російська спецслужба хотіла відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову.

"Контррозвідники СБУ затримали агентку на Чернігівщині. У неї вилучено два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — зазначили в СБУ.

Зараз зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські спецслужби завербували школярку з Житомирщини, яка мала підірвати в житловому районі обласного центру саморобний вибуховий пристрій.

Теракту запобігли контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція. До вчинення злочину російські спецслужбісти хотіли втягнути 16-річну школярку з Бердичева. Дівчина шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.