Школярка готувала вибух у Житомирі: в СБУ повідомили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Школярка готувала вибух у Житомирі: в СБУ повідомили деталі

Для підготовки терористичного акту спецслужби РФ завербували 16-річну дівчину

10 грудня 2025, 16:20
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські спецслужби завербували школярку з Житомирщини, яка мала підірвати в житловому районі обласного центру саморобний вибуховий пристрій.  

Школярка готувала вибух у Житомирі: в СБУ повідомили деталі

У Житомирі правоохоронці запобігли теракту. Фото: з відкритих джерел

Теракту запобігли контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція. До вчинення злочину російські спецслужбісти хотіли втягнути 16-річну школярку з Бердичева. Дівчина шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Школярка отримала "пропозицію" від куратора з рф прибути до обласного центру і оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі. У тимчасовій оселі, юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією рашистів. Серед іншого, вона мала "підсилити" його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації", — йдеться у повідомленні.

Від російського куратора дівчина отримала інструкцію — заховати замасковану під вогнегасник вибухівку в парку і встановити навпроти "локації" телефонну камеру. 

"Втім, Служба безпеки та Національна поліція зірвали ворожі плани – своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога", — зазначили в СБУ.

Нині слідчі спецслужби розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту). 

Як повідомляв портал "Коментарі", контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами викрила громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який, за даними слідства, у 2024-2025 роках виконував завдання російських спецслужб.

Затриманий, ймовірно, займався розвідувально-диверсійною діяльністю в Україні. Наразі він заарештований і перебуває під вартою.



Джерело: https://t.me/SBUkr/16390
