ЗМІ: СБУ викрила британського шпигуна, який причетний до вбивства Фаріон, Ганула та Парубія

Контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами викрила громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який, за даними слідства, у 2024-2025 роках виконував завдання російських спецслужб.

ЗМІ: СБУ викрила британського шпигуна, який причетний до вбивства Фаріон, Ганула а Парубія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ.

Зазначається, що затриманий, ймовірно, займався розвідувально-диверсійною діяльністю в Україні. Наразі він заарештований і перебуває під вартою.

За даними джерела, у 2024 році Катмор прибув до України як інструктор, щоб допомагати у навчанні військовослужбовців ЗСУ. Він мав бойовий досвід, набутий під час служби в армії та участі в операціях на Близькому Сході.

Також співрозмовник зазначив, що, за версією слідства, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для здійснення "цільових убивств" в Україні. Зокрема, є підстави вважати, що він завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті Дем’ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у серпні під час брифінгу щодо вбивства Парубія керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко заявив, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавця Ірини Фаріон та екс-спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія "російського сліду" у справі.

За його словами, вивчається низка версій. Серед них – версія про те, що вбивство Парубія замовила та здійснила Росія.

"З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які пов'язували б ці два злочини. Це те, що зараз нам відомо. Розглядаються й інші версії, у тому числі і російський слід", — зазначив він.