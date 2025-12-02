СМИ: СБУ разоблачила британского шпиона, причастного к убийству Фарион, Ганула и Парубия

Контрразведку СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачили гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах выполнял задачи российских спецслужб.

СМИ: СБУ разоблачила британского шпиона, причастного к убийству Фарион, Ганула а Парубия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что задержанный, вероятно, занимался разведывательно диверсионной деятельностью в Украине. В настоящее время он арестован и находится под стражей.

По данным источника, в 2024 году Катмор прибыл в Украину как инструктор, чтобы помогать в обучении военнослужащих ВСУ. У него был боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.

Также собеседник издания отметил, что, по версии следствия, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для "целевых убийств" в Украине. В частности, есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в августе во время брифинга по убийству Парубия руководитель СБУ Львовской области Вадим Онищенко заявил, что у Службы безопасности Украины нет никаких данных относительно того, связаны ли убийства языковеда Ирины Фарион и экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. В то же время рассматривается версия "русского следа" по делу.

По его словам, изучается ряд версий. Среди них – версия о том, что убийство Парубия заказала и совершила Россия.

"По поводу убийства Ирины Фарион у нас отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это то, что сейчас нам известно. Рассматриваются и другие версии, в том числе и российский след", — отметил он.