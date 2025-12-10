logo

Школьница готовила взрыв в Житомире: в СБУ сообщили детали
НОВОСТИ

Школьница готовила взрыв в Житомире: в СБУ сообщили детали

Для подготовки террористического акта спецслужбы РФ завербовали 16-летнюю девушку

10 декабря 2025, 16:20
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российские спецслужбы завербовали школьницу из Житомирской области, которая должна была взорвать в жилом районе областного центра самодельное взрывное устройство.

Школьница готовила взрыв в Житомире: в СБУ сообщили детали

В Житомире правоохранители предотвратили теракт. Фото: из открытых источников

Теракт был предотвращен контрразведкой Службы безопасности Украины и Национальной полицией. До совершения преступления российские спецслужбы хотели вовлечь 16-летнюю школьницу из Бердичева. Девушка искала "легкие заработки" в Телеграмм-каналах, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Школьница получила "предложение" от куратора из России прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в съемной квартире. Во временном доме она должна была собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции рашистов. Среди прочего она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации", — говорится в сообщении.

От российского куратора девушка получила инструкцию – спрятать замаскированную под огнетушитель взрывчатку в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру.

"Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы – своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага", — отметили в СБУ.

В настоящее время следователи спецслужбы расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

Как сообщал портал "Комментарии", контрразведка СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачила гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах выполнял задачи российских спецслужб.

Задержанный, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине. В настоящее время он арестован и находится под стражей.



Источник: https://t.me/SBUkr/16390
