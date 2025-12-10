Школьница готовила взрыв в Житомире: в СБУ сообщили детали

Российские спецслужбы завербовали школьницу из Житомирской области, которая должна была взорвать в жилом районе областного центра самодельное взрывное устройство.

В Житомире правоохранители предотвратили теракт. Фото: из открытых источников

Теракт был предотвращен контрразведкой Службы безопасности Украины и Национальной полицией. До совершения преступления российские спецслужбы хотели вовлечь 16-летнюю школьницу из Бердичева. Девушка искала "легкие заработки" в Телеграмм-каналах, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Школьница получила "предложение" от куратора из России прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в съемной квартире. Во временном доме она должна была собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции рашистов. Среди прочего она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации", — говорится в сообщении.

От российского куратора девушка получила инструкцию – спрятать замаскированную под огнетушитель взрывчатку в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру.

"Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы – своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага", — отметили в СБУ.

В настоящее время следователи спецслужбы расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

