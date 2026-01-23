Наводила вражеские ракеты по киевским ТЭЦ и шпионила в Одесской области: СБУ задержала очередную агентку РФ

Служба безопасности Украины задержала агентку РФ, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ и шпионила за Силами обороны

СБУ задержала агентку РФ. Фото: из открытых источников

Завербованная российской ФСБ жительница Ровенской области передавала фото, видео и координаты столичных теплоэлектроцентралей, по которым Россия готовила новую серию ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина попала в поле зрения окупантов, когда искала легкие заработки в Телеграмм-каналах.

"После вербовки агентку "отправили" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных атак России. Впоследствии фигурантка получила еще одну задачу: выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны", — говорится в сообщении.

Чтобы собирать разведданные в Одесской области женщина сначала поселилась в гостиничном номере с видом на местную станцию Укрзализныци. Из окна она следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта.

Затем фигурантка приехала на Черниговщину и арендовала квартиру возле автотрассы. На подоконнике установила телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. Таким образом, российская спецслужба хотела отследить количество и виды военной техники, которая направлялась на передовую.

"Контрразведчики СБУ задержали агентку в Черниговской области. У нее изъяты два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", — отметили в СБУ.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал портал "Комментарии", российские спецслужбы завербовали школьницу из Житомирской области, которая должна была взорвать в жилом районе областного центра самодельное взрывное устройство.

Теракт был предотвращен контрразведкой Службы безопасности Украины и Национальной полицией. До совершения преступления российские спецслужбы хотели вовлечь 16-летнюю школьницу из Бердичева. Девушка искала "легкие заработки" в телеграмм-каналах.