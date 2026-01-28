Сдал маршрут ВСУ и стрелял вместе с «вагнеровцами»: на Харьковщине задержали лесничего-предателя

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачили и задержали помощника лесничего государственного лесного хозяйства в Харьковской области, который во время боев за Изюм в 2022 году перешел на сторону врага и помог боевикам ППК "Вагнер" устроить смертельную засаду на украинских военных. Речь идет об эпизоде прямого участия гражданского чиновника в вооруженном нападении на воинов ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

Лесничий помог «вагнеровцам» устроить засаду на воинов ВСУ под Изюмом — СБУ и ДБР задержали предателя

По данным следствия, в апреле 2022 года во время активных боевых действий в Изюмском районе фигурант вместе с боевиками "Вагнера" атаковал внедорожник Сил обороны Украины в лесном массиве. Лесничий не только предоставил оккупантам критически важную информацию о маршруте передвижения украинских военных, но и лично принял участие в вооруженном нападении, получив от рашистов автоматическое оружие и боеприпасы.

Расследование установило, что предатель действовал целенаправленно и коварно. Он "втерся в доверие" к военнослужащим одной из бригад территориальной обороны, навязывал свою помощь и убеждал, что хорошо ориентируется в местных лесах и может обеспечить безопасный проезд. На самом же деле еще в начале полномасштабного вторжения чиновник добровольно вышел на контакт с оккупантами и предложил им сотрудничество против Украины.

Кульминацией измены стала передача российским боевикам точной информации о запланированном маршруте движения автомобиля ВСУ через лесной массив. Именно благодаря этим данным "вагнеровцы" смогли организовать засаду. Во время нападения фигурант находился вместе с оккупантами и открыл огонь по украинским военным.

После деоккупации Изюмского района осенью 2022 предатель пытался "залечь на дно", избегая любой публичности и ответственности. Однако сотрудники СБУ и ДБР поэтапно задокументировали его преступную деятельность, собрали доказательную базу, установили местонахождение и провели задержание.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит строжайшее наказание — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

