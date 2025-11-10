Здача міст-форпостів на Донбасі: з'явився найгірший сценарій наступу РФ

Україна, завдяки обороні Покровська на Донеччині, змогла виграти час, заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Наступ РФ на Донбасі (фото з відкритих джерел)

"Час — для цивільного населення, для українського військово-промислового комплексу, щоб він зміг запустити в серійне виробництво нову зброю, для наших західних партнерів, аби вони могли узгодити позиції та почати виробляти те, що допомагатиме Україні", — наголосив він під час чату в Главреді.

Водночас, за словами експерта, Росія програла, адже втратила час у Покровську — протягом 13 місяців російські війська "тупцювали довкола міста", хоча російське керівництво планувало за цей період захопити всю Донецьку область і рухатися далі.

"Україна, втрачаючи Покровськ, втрачає велику фортецю, яка трималася більше року. Покровськ — не місто-мільйонник, не обласний центр, але це велика та протяжна агломерація, де впереміш гаражі, п’ятиповерхівки, дев’ятиповерхівки, одноповерхові будинки, залізобетонні споруди, технічні об’єкти, котельні, виробничі майданчики, занедбані радянські будівлі, шахти, копальні, копанки", — пояснив він.

На думку Ступака, усе це допомагало українським силам утримувати оборону і водночас ускладнювало просування російських військ.

"Саме тому Росія наполягає на здачі Краматорська і Слов’янська — вона не хоче знову вплутуватися у велику бійню і витрачати більше року на захоплення цих міст", — додав експерт.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Покровський напрямок залишився одним із найгарячіших фронтових секторів, проте завдяки ефективному плануванню та чітким діям українських військових вдалося уникнути катастрофічного розвитку подій. Російська пропаганда активно намагалася створити у суспільстві ілюзію, що місто вже втрачено, але ворожі наративи та їхні реальні бойові плани зазнали поразки.

Військовий аналітик Іван Тимочко зазначив, що українські Сили оборони успішно стримали наступ російських військ, які значно наростили угруповання на цьому напрямку. За даними експертів, російський контингент налічував від 110 до 170 тисяч осіб. Незважаючи на чисельну перевагу, ворогу не вдалося досягти визначеного Путіним і Герасимовим дедлайну захоплення міста, призначеного на 15 листопада. Успішне стримування наступу стало свідченням високої ефективності українських підрозділів на Покровсько-Мирноградській ділянці.