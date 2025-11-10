Сдача городов-форпостов на Донбассе: появился самый плохой сценарий наступления РФ

Украина, благодаря обороне Покровска в Донецкой области, смогла выиграть время, заявил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

"Время — для гражданского населения, для украинского военно-промышленного комплекса, чтобы оно смогло запустить в серийное производство новое оружие, для наших западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине", — подчеркнул он во время чата в Главреде .

В то же время, по словам эксперта, Россия проиграла, ведь потеряла время в Покровске — в течение 13 месяцев российские войска "топтались вокруг города", хотя российское руководство планировало за этот период захватить всю Донецкую область и двигаться дальше.

"Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась больше года. Покровск — не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где вперемешку гаражи, пятиэтажки, девятиэтажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические объекты, котельные, производственные площадки, заброшенные советские здания.

По мнению Ступака, все это помогало украинским силам удерживать оборону и затрудняло продвижение российских войск.

"Именно поэтому Россия настаивает на сдаче Краматорска и Славянская — она не хочет снова ввязываться в большую бойню и тратить больше года на захват этих городов", — добавил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Покровское направление осталось одним из самых горячих фронтовых секторов , однако благодаря эффективному планированию и четким действиям украинских военных удалось избежать катастрофического развития событий. Российская пропаганда активно пыталась создать в обществе иллюзию, что город уже потерян, но вражеские нарративы и их реальные боевые планы потерпели поражение.

Военный аналитик Иван Тимочко отметил, что украинские Силы обороны успешно сдержали наступление российских войск, значительно нарастивших группировку на этом направлении. По данным экспертов, российский контингент насчитывал от 110 до 170 тысяч человек. Несмотря на численное преимущество, врагу не удалось достичь намеченного Путиным и Герасимовым дедлайна захвата города, назначенного на 15 ноября. Успешное сдерживание наступления стало свидетельством высокой эффективности украинских подразделений на Покровско-Мирноградском участке.