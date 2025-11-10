logo_ukra

Путін зазнав політичного краху біля Покровська: озвучено вкрай показовий момент
Путін зазнав політичного краху біля Покровська: озвучено вкрай показовий момент

Українські війська надійно тримають оборону в Покровську, незважаючи на непрості умови на цьому напрямку

10 листопада 2025, 14:30
Автор:
Клименко Елена

Покровський напрямок залишився одним із найгарячіших фронтових секторів, проте завдяки ефективному плануванню та чітким діям українських військових вдалося уникнути катастрофічного розвитку подій. Російська пропаганда активно намагалася створити у суспільстві ілюзію, що місто вже втрачено, але ворожі наративи та їхні реальні бойові плани зазнали поразки.

Путін зазнав політичного краху біля Покровська: озвучено вкрай показовий момент

Фото: з відкритих джерел

Військовий аналітик Іван Тимочко зазначив, що українські Сили оборони успішно стримали наступ російських військ, які значно наростили угруповання на цьому напрямку. За даними експертів, російський контингент налічував від 110 до 170 тисяч осіб. Незважаючи на чисельну перевагу, ворогу не вдалося досягти визначеного Путіним і Герасимовим дедлайну захоплення міста, призначеного на 15 листопада. Успішне стримування наступу стало свідченням високої ефективності українських підрозділів на Покровсько-Мирноградській ділянці.

Крім чисто військового значення, ситуація на Покровському напрямку має і політичний аспект. Путін неодноразово робив спроби "захопити місто у кредит", переносячи дедлайни, адже навіть масштабне нарощування сил не забезпечувало виконання поставленого завдання. За словами Тимочка, поразка на цьому напрямку стала для російського керівництва політичною та інформаційною невдачею.

"Путін зазнав поразки на Покровсько-Мирноградській агломерації. Це політична та інформаційна поразка. Він хотів продемонструвати себе великим полководцем, а тепер ця спроба стане його ганьбою. Крім того, на цьому може завершитися кар’єра Герасимова", – наголосив експерт.

Як вже писали "Коментарі", Росія та її диктатор Володимир Путін не готові йти на припинення бойових дій, доки Захід не ставить питання про перемогу України, зазначив ветеран АТО та екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий. Водночас українська сторона зберігає потенціал для перемоги, створюючи й застосовуючи нові п’ять типів ракет для ударів по російських цілях.



