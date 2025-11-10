Покровское направление осталось одним из самых горячих фронтовых секторов, однако благодаря эффективному планированию и четким действиям украинских военных удалось избежать катастрофического развития событий. Российская пропаганда активно пыталась создать в обществе иллюзию, что город уже потерян, но вражеские нарративы и их реальные боевые планы потерпели поражение.

Фото: из открытых источников

Военный аналитик Иван Тимочко отметил, что украинские Силы обороны успешно сдержали наступление российских войск, значительно нарастивших группировку на этом направлении. По данным экспертов, российский контингент насчитывал от 110 до 170 тысяч человек. Несмотря на численное преимущество, врагу не удалось достичь намеченного Путиным и Герасимовым дедлайна захвата города, назначенного на 15 ноября. Успешное сдерживание наступления стало свидетельством высокой эффективности украинских подразделений на Покровско-Мирноградском участке.

Кроме чисто военного значения ситуация на Покровском направлении имеет и политический аспект. Путин неоднократно предпринимал попытки "захватить город в кредит", перенося дедлайны, ведь даже масштабное наращивание сил не обеспечивало выполнение поставленной задачи. По словам Тимочка, поражение на этом направлении стало для российского руководства политической и информационной неудачей.

"Путин потерпел поражение на Покровско-Мирноградской агломерации. Это политическое и информационное поражение. Он хотел продемонстрировать себя великим полководцем, а теперь эта попытка станет его позором. Кроме того, на этом может завершиться карьера Герасимова", – подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Россия и ее диктатор Владимир Путин не готовы идти на прекращение боевых действий, пока Запад не задает вопрос о победе Украины, отметил ветеран АТО и экскомандир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. В то же время, украинская сторона сохраняет потенциал для победы, создавая и применяя новые пять типов ракет для ударов по российским целям.